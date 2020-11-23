Yerli Koronavirüs Aşısı Müjdesi Kayseri'den Geldi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili konuştu. Faz1 çalışmaları kapsamında aşının 44 gönüllüye uygulandığını ifade eden Çalış, katılımcılar arasında hiçbir yan etki gözlenmediğini belirtti.

Tüm dünya koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalara dikkat kesilmişken, Kayseri'den sevindiren bir haber geldi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından yapılan açıklamalarda, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli koronavirüs aşısının 44 kişi üzerinde denendiği, hiçbir yan etkiyle karşılaşılmadığı ifade edildi. Çalış, en önemli şeyin güvenlik olduğunu ve bunun şimdilik sağlanmış olduğunu belirtti.

Aşı çalışmalarında en kritik sürecin Faz1 olduğunu söyleyen rektör, bu aşamada aşıların güvenilirliğinin ispat edilmeye çalışıldığını, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşının bu güveni verdiğini söyledi. İkinci doz aşı uygulamasının 3 gün sonra başlayacağını vurgulayan Erciyes Üniversitesi rektörü, sürecin 15 Aralık gibi tamamlanacağını, bunun ardından da Faz2'ye geçileceğini ifade etti. Rektör, ikinci faza bir an önce geçebilmek için can attıklarını belirtti.

"Milli aşı adayımız"

Erciyes Üniversitesi rektörü, aşıyla ilgili konuşurken "milli aşı adayımız" ifadesini kullandı. Bu ifadenin çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor çünkü şu ana dek Türkiye'de, yerli aşı çalışmaları doğrultusunda yeterli yol kat edilemedi. Ancak Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, an itibarıyla umut vermeye başlamış durumda. Mustafa Çalış, 44 denekten sadece birkaçında ufak kızarıklıklar ve ağrı problemi yaşandığını, bu problemin de tüm aşılarda yaşanabiliyor olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışan ve aşının geliştirilmesini sağlayan "İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezi" hakkında da konuşan Çalış, bu merkezin dünya çapında denetlenen tek Türk merkezi olduğunu belirtti. Merkezin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla kendini ispatladığını belirten Çalış, yapılan çalışmaların dünya çapında onaylandığının altını çizdi. Önümüzdeki günler, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çekici gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.