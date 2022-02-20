Bill Gates COVID-19'la İlgili Yeni Açıklamalarda Bulundu

Bill Gates, Münih Güvenlik Kongresi'nde yeni COVID-19 salgınlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Gates, yeni bir pandemi sürecinin kaçınılmaz olduğunu ve ileride yaşanabilecek salgınlarda aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde COVID-19’un Omicron varyantının ardından Omicron’dan çok daha ölümcül varyantların ortaya çıkabileceği ile ilgili yeni araştırmalar ortaya çıkmıştı. COVID-19’la ilgili neredeyse her gün yeni bir araştırma yapılmaya devam ederken bir yandan da çevremizdeki vaka sayıları da artıyor.

Bill Gates, yaklaşık 6 yıl önce tıpkı şu an yaşadığımız koronavirüs gibi bir salgın yaşayabileceğimizle ilgili uyarılarda bulunmuştu. Günümüzde de COVID-19 salgınıyla ilgili açıklamalarına devam eden Gates, ileride diğer canlı türlerinden kaynaklanabilecek yeni salgınlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Bill Gates, COVID-19’la ilgili açıklamalarına katıldığı Münih Konferansı’nda bir yenisini daha ekledi.

"Yeni bir pandemi süreci kaçınılmaz"

Bill Gates’e göre, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu virüs karşısında bir miktar bağışıklık kazandı ancak bu bağışıklığın sebebi yapılan aşılar değil; virüsün kendisi. COVID-19’u ağır atlatan kişi sayısının büyük bir miktar azaldığı ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyleyen Gates, yaşanabilecek yeni pandeminin koronavirüs ailesinin insan sağlığını riske atabilecek farklı bir patojeninden kaynaklanabileceğini öne sürdü.

İleride yaşanabilecek pandemi süreçlerinde aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Bill Gates, “Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı” dedi. Bill Gates, aşı geliştirme çalışmalarına destek vermeye devam ettiği gibi ileride karşımıza çıkabilecek yeni salgınlarda da bu desteğini sürdürecek gibi görünüyor. Umuyoruz ki yeni bir pandemi sürecinden daha geçmeyiz ve bir daha COVID-19 veya olası yeni patojeniyle ilgili herhangi bir aşı geliştirilmesi söz konusu olmaz. Sağlıkla kalın…