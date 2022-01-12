Bill Gates'ten Salgının Ne Zaman Biteceği Hakkında Açıklama

Salgın süresince en fazla konuşulan isimlerden olan Bill Gates, COVID-19 hakkında bazı merak edilen sorulara cevap verdi. Gates, salgının gidişatı, aşıların durumu ve dahası hakkında konuştu.

Koronavirüs, Omicron varyantıyla tüm dünyada güç kazanarak yayılmaya devam ederken vaka sayılarında yeni rekorlar yeniden kendisini gösterdi. Omicronla birlikte ‘salgın ne zaman bitecek?’ gibi sorular yeniden gündeme geldi. Bu sorular ve dahası hakkında bir görüş de salgının en tartışılan, komplo teorilerine en fazla konu olan isim Bill Gates’ten geldi.

Twitter’da Prof. Dr. Devi Sridhar ile ufak bir soru-cevap yapan Bill Gates, ‘salgın ne zaman bitecek?’, ‘Omicron’dan sonra daha kötü bir varyant olacak mı?’, ‘COVID-19’un kaynağı neresi?’ ve komplo teorisyenlerinin ‘koluma neden çip koymak isteyeyim?’ sorularını ve dahasını cevapladı. Gelin, Bill Gates’in bu sorular hakkındaki kendi görüşlerine bakalım.

Bill Gates’in COVID-19 hakkındaki merak edilen bazı sorulara cevabı:

Salgın ne zaman ve nasıl bitecek? Omicron, COVID ile yaşayabileceğimizi mi gösteriyor? Yoksa 2022’de daha tehlikeli varyantlar mı gelecek?

“Ülkeler Omicron dalgasını hissettikçe sağlık sistemleri zorlanacak. Ağır vakaların çoğu aşılanmamış kişiler olacaktır. Omicron bir ülkeden geçtiğinde, yılın geri kalanında çok daha az vaka görecektir, böylece COVID daha çok mevsimsel grip gibi tedavi edilebilir.”

“Daha bulaşıcı bir varyant olası değil ama bu salgın sırasında fazlaca şaşırdık. Omicron, en azından önümüzdeki yıl için çok fazla bağışıklık oluşturacak. Trevor Bedford, genetiği gerçekten iyi takip ediyor. Bir süreliğine COVID için yıllık aşı yaptırmamız gerekebilir.”

SARS-CoV-2’nin kaynağının neresi olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi verileri görmek istiyorsunuz? Bu bilgi gelecekteki yayılmaları ve salgınları önlemek için önemli mi?

“Veriler, çoğu pandemide olduğu gibi (SARS-CoV-2’nin) farklı bir canlı türünden geldiğini gösteriyor. İnsanlar bu konuda spekülasyon yapmaya devam edecek ve laboratuvarların dikkatli olduğundan emin olmalıyız. Diğer canlı türlerinden gelecek salgınlar olacak, bu yüzden hazır olmak için yatırım yapmamız gerekiyor.”

En büyük sorunlardan biri Facebook ve diğer platformlarda aşılar, maskeler ve diğer müdahalelerle ilgili çevrimiçi yanlış bilgilendirmedir. Bu zorlukla nasıl başa çıkarız?

“DSÖ ve CDC gibi güvenilir yetkililerin salgını erkenden görebilmek (gözetim) ve daha iyi iletişim kurmak için daha fazla kaynağa ihtiyacı var. Sosyal medya, gerçek bilgileri elde etmeye çalışmaktan geri kaldı - bu konuda daha iyi nasıl yapılacağı konusunda çok fazla tartışma olacak...

Senin, benim ve Tony Fauci gibi insanlar birçok yanlış bilgiye maruz kaldık. Bunu beklemiyordum. Kollara çip yerleştirmek gibi bazıları hiç mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim ki?”

Hangi bilimsel veya teknolojik buluş, COVID salgınını sona erdirmekte en büyük farkı yaratır?

“Elimizdeki aşılar ciddi hastalıkları ve ölümleri çok iyi önlüyor ama iki önemli şeyi kaçırıyorlar. İlk olarak, hala enfeksiyonlara izin veriyorlar ve süre sınırlı görünüyorlar. Yeniden enfeksiyonu önleyen ve uzun yıllar kalıcı aşılara ihtiyacımız var.#”