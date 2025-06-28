Bağımsız bir geliştirici, akıllı gözlükler için ilginç bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, gazete, duvar ve billboard gibi yerlerdeki reklamları gizlemeye odaklanıyor. Gemini'dan güç alan uygulama, oldukça dikkat çekici.

Akıllı gözlükler, son yıllarda oldukça popüler hâle geldiler. Meta'dan Xiaomi'ye kadar pek çok marka, günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimiz akıllı gözlüklerini piyasaya sürdüler. Hâl böyle olunca geliştiriciler de artırılmış gerçeklik desteği sunan bu gözlükler için çeşitli uygulamalar geliştirmeye başladılar.

Bu haberimizde, Stijn Spanhove isimli bir yazılımcı tarafından ilginç bir artırılmış gerçeklik uygulamasından bahsedeceğiz. Henüz erken aşamada olan uygulama, akıllı gözlüklere yüklendiği zaman duvar, gazete ve billboard gibi yerlerdeki reklamları engellemeye odaklanıyor. Bugün internette gezinirken kullandığımız AdBlock gibi uygulamalar, an itibarıyla boyut atlamış durumda.

Gerçek reklamları engelleyen uygulama işte böyle görünüyor:

Stijn Spanhove tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirme aşamasındaki uygulama, Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini tarafından destekleniyor. Uygulamanın gelişim sürecinde Snap'in Spectacles isimli akıllı gözlüklerinden faydalandığını aktaran yazılımcı, uygulamanın ne zaman hazır hâle geleceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yazılımcı, bu uygulamayı geliştirmek için Snap'in GitHub'da yayımlanmış olan kütüphaneleri ile API'lerinden faydalanıyor. Bu da geliştirilen uygulamanın şimdilik Spectacles gözlüklere özel olacağı anlamına geliyor. Bakalım gerçek dünya reklamlarını yok etmeye odaklanan bu uygulama, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi...