Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu, yapay zekâ başta olmak üzere 3 farklı konuda ücretsiz eğitim sunacak.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle gelirken insanların bu konuda eğitimli olması artık büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu da geçtiğimiz günlerde tam olarak bu konuya yönelik bir adım attı.

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Kurul, 14 Ekim tarihinde yaptığı bir duyuruyla YÖK bünyesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvuruların başladığını açıkladı. Bu platform, “Yapay Zekâ”, “Veri Analizi” ve “Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” olmak üzere toplam üç farklı okul çatısı altında şekilleniyor.

Yapay zekâ okulu için başvurular 20 Ekim

YÖK’ün aktardığına göre yapay zekâ okulu için başvurular 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar ise 30 Ekim’de açıklanacak. Derslerin başlangıcı için ise 3 Kasım tarihi belirlenmiş. Başvurular buradaki bağlantı üzerinden yapılabiliyor.

Yapay zekâ okulu, makine öğrenmesinden günlük işleri kolayşatıran yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına ve yapay zekâ destekli yazılım geliştirmeye uzanan üç modülden oluşacak. Bunlarda alanıda uzman akademisyenlerce verilen uygulamalı eğitimler sunulacak. Başvuru ve katılımlar tamamen ücretsiz.

Dijital Üniversite Platformu projesinin yürütücülüğünü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) üstlenirken; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise programa akademik katkı sunuyor. Geçen yıl dört üniversite ile yürütülen organizasyona bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesinin de dâhil edilmesiyle eğitim kadrosu ve içeriği daha da güçlendirildi.