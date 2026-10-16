Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

YÖK'ten Ücretsiz Yapay Zekâ Eğitimini Kaçırmayın: İşte Yapay Zekâ Okulu'nun Detayları ve Başvuruları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu, yapay zekâ başta olmak üzere 3 farklı konuda ücretsiz eğitim sunacak.

YÖK'ten Ücretsiz Yapay Zekâ Eğitimini Kaçırmayın: İşte Yapay Zekâ Okulu'nun Detayları ve Başvuruları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle gelirken insanların bu konuda eğitimli olması artık büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu da geçtiğimiz günlerde tam olarak bu konuya yönelik bir adım attı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kurul, 14 Ekim tarihinde yaptığı bir duyuruyla YÖK bünyesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvuruların başladığını açıkladı. Bu platform, “Yapay Zekâ”, “Veri Analizi” ve “Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” olmak üzere toplam üç farklı okul çatısı altında şekilleniyor.

Yapay zekâ okulu için başvurular 20 Ekim

YÖK’ün aktardığına göre yapay zekâ okulu için başvurular 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar ise 30 Ekim’de açıklanacak. Derslerin başlangıcı için ise 3 Kasım tarihi belirlenmiş. Başvurular buradaki bağlantı üzerinden yapılabiliyor.

Yapay zekâ okulu, makine öğrenmesinden günlük işleri kolayşatıran yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına ve yapay zekâ destekli yazılım geliştirmeye uzanan üç modülden oluşacak. Bunlarda alanıda uzman akademisyenlerce verilen uygulamalı eğitimler sunulacak. Başvuru ve katılımlar tamamen ücretsiz.

Dijital Üniversite Platformu projesinin yürütücülüğünü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) üstlenirken; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise programa akademik katkı sunuyor. Geçen yıl dört üniversite ile yürütülen organizasyona bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesinin de dâhil edilmesiyle eğitim kadrosu ve içeriği daha da güçlendirildi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Google, Android Auto’yu Baştan Aşağı Yeniliyor: Yepyeni Tasarım ve Harika Özellikler Gelecek!

Google, Android Auto’yu Baştan Aşağı Yeniliyor: Yepyeni Tasarım ve Harika Özellikler Gelecek!

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com