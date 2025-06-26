Xiaomi, akıllı gözlük pazarında adından söz ettirecek yeni ürünü Xiaomi Smart AI Glasses'i Çin'de tanıttı. İşte şirketin iddialı gözlüğünün öne çıkan özellikleri!

Xiaomi, bugün düzenlediği yeni etkinlikte birçok yeni cihazının yanı sıra merakla beklenen akıllı gözlüğü Xiaomi Smart AI Glasses'ı da tanıttı. Şirketin bu yeni ürünü, Meta'nın Ray-Ban ile yaptığı akıllı gözlüklere doğrudan rakip olarak geliyor.

Geçen yıl Xiaomi'nin Çinli üretici Goertek ile ortaklaşa yapay zekâ destekli gözlükler geliştirdiği ortaya çıkmıştı. İşte o gözlükler sonunda Xiaomi Smart AI Glasses adıyla görücüye çıktı. Gözlükte Xiaomi’nin kendi sesli asistanı Hyper XiaoAI, 12MP kamera, beş mikrofon ve iki hoparlör yer alıyor. Gözlükteki tüm bu teknolojileri Snapdragon AR1 çipi ve düşük güç tüketimli Bluetooth ses çipi çalıştırıyor.

Xiaomi Smart AI Glasses özellikleri

Ray-Ban Meta gibi Xiaomi’nin gözlüklerinde de ekran yok. Komutları sesle ya da çerçeveye dokunarak veriyorsunuz. Fotoğraf ve video çekebiliyor, yabancı dildeki metinleri anında çevirebiliyorsunuz. Hatta Çin'e özel bir özellik olarak sadece bir QR koda bakarak ve sesli komutla Alipay üzerinden ödeme bile yapılabiliyor.

Gözlükler elbette ilk olarak Çin'de satışa çıkıyor. Xiaomi şimdilik bu modelin Asya yüz hatlarına göre tasarlandığını söylüyor. Yani gelecekte küresel bir satış hiç olmayabilir ama şimdilik şirket bu sorulara yanıt vermemeyi tercih ediyor.

Xiaomi Smart AI Glasses fiyatı

Xiaomi Smart AI Glasses'da tek bir çerçeve modeli olsa da gözlük üç farklı lens tipiyle geliyor.

Model Fiyat Şeffaf lensli model 1.999 yuan (yaklaşık 280 dolar) Güneşte kararan camlı model 2.699 yuan (yaklaşık 380 dolar) Renkli ve kararan camlı model 2.999 yuan (yaklaşık 420 dolar)

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