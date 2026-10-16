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ChatGPT, Arama Motorlarının Bulamadığı Yüz Milyonlarca Sayfayı Keşfetti!

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Cloudflare ve OpenAI'ın yeni projesi, geleneksel tarayıcıların gözden kaçırdığı milyonlarca web sayfasının keşfedilmesini sağladı.

ChatGPT, Arama Motorlarının Bulamadığı Yüz Milyonlarca Sayfayı Keşfetti!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

İnternetteki her web sayfasına arama motorları üzerinden ulaşmak mümkün değil. Geleneksel tarayıcılar, yeni içerikleri çoğunlukla başka sitelerden verilen bağlantıları takip ederek buluyor. Bu nedenle bir çamaşır makinesinin kullanım kılavuzu veya yerel bir restoranın menüsü gibi faydalı olabilecek içerikler, başka sitelerden bağlantı almadığında arama sonuçlarının dışında kalabiliyor.

Cloudflare ve OpenAI'ın temmuz ayında başlattığı proje, bu sorunu gerçek kullanıcı trafiğinden yararlanarak aşmayı hedefliyor. Cloudflare ağındaki trafik sinyalleri sayesinde geleneksel tarayıcıların ulaşamadığı yüz milyonlarca sayfa keşfedilerek ChatGPT'nin arama dizinine kazandırılıyor.

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ChatGPT, Arama Motorlarının Bulamadığı Yüz Milyonlarca Sayfayı Keşfetti!
Cloudflare-and-OpenAI

Linklere değil, gerçek kullanıcı trafiğine bakılıyor

Cloudflare-and-OpenAI

Klasik tarayıcılar, bir web sayfasından diğerine verilen bağlantıları izleyerek yeni içerikler buluyor. Cloudflare ve OpenAI'ın yaklaşımıysa kullanıcıların ziyaret ettiği sayfalara ilişkin trafik sinyallerinden yararlanıyor. Böylece başka sitelerden bağlantı almayan, ancak belirli bir ihtiyaca yanıt veren içeriklerin keşfedilmesi kolaylaşıyor.

Zararlı bir sayfa, tüm siteyi etkilemeyebilir

Bir web sitesindeki tek bir sayfanın güvenlik sorunu taşıması, alan adındaki tüm içeriklerin zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Sorunlu sayfaların diğer içeriklerden ayrı değerlendirilmesi, sitenin geri kalanının arama sonuçlarındaki görünürlüğünü korumasına yardımcı olabilir.

Ancak bu yaklaşımın söz konusu pilot projede nasıl uygulandığına ilişkin teknik ayrıntıların ayrıca doğrulanması gerekiyor.

Gereksiz tarama istekleri azaltılabilir

Otomatik tarayıcılar, artık var olmayan sayfalara veya yinelenen içeriklere istek göndererek kaynak harcayabiliyor. Trafik örüntülerinden yararlanılması, bu tür sayfaların tespit edilmesini kolaylaştırarak tarama kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.

Web sitelerine daha fazla ziyaretçi gelecek mi?

Daha fazla sayfanın keşfedilmesi, yayıncıların içeriklerine yeni bir kanaldan ulaşılmasını sağlayabilir. Ancak arama dizinine eklenmek, doğrudan daha fazla ziyaretçi kazanmak anlamına gelmiyor.

Projenin etkisini anlamak için ChatGPT üzerinden web sitelerine yönlendirilen trafiğin ve tıklanma oranlarının izlenmesi gerekiyor. Site sahiplerinin yapay zekâ tarayıcılarının içeriklerine erişimini yönetebilmesi de bu süreçte önem taşıyor.

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