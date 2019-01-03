Aktüel ürünleri ile tüketicileri memnun etmesini bilen BİM, 4 Ocak'ta satışa sunacağı ürünlerle de bu geleneği devam ettirecek.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden BİM, 4 Ocak Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler ile müşterilerini memnun etmeye devam edecek.

Günlük telefon ihtiyacınızı karşılayacak, uygun fiyatlı bir akıllı telefon ya da şarj sorununu ortadan kaldıracak bir taşınabilir güç kaynağı arıyorsanız yarın BİM’i ziyaret etmelisiniz.

LG’nin giriş seviyedeki temsilcilerinden K9, yarından itibaren BİM mağazalarında yalnızca 999 TL’ye satın alınabilecek. Cihazın teknik özelliklerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

5 inç 720p HD ekran (294 PPI)

Snapdragon 210 (1. 4Ghz hızında 4 çekirdek)

2GB RAM

16GB depolama alanı (microSD kartla artırılabilir

8MP Arka Kamera

5MP Ön Kamera

2500 mAh batarya

Android 7.1.2

Ayrıca Xiaomi’nin tam 10.000 mAh kapasiteye sahip olan taşınabilir güç kaynağı da yine BİM mağazalarında yalnızca yalnızca 79,00 TL’ye satın alınabilecek.

Xiaomi taşınabilir güç kaynağı, akıllı bileklik ve bluetooth kulaklıklar için düşük akım desteği ve LED göstergesi ile tam da aradığınız ürün olabilir.