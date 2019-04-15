BİM, PlayStation 4 ve Red Dead Redemption 2 Satacak

BİM, daha önce uygun fiyata sattığı PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketini bu kez daha da uygun bir fiyata satışa sunacak.

Türkiye’nin önde gelen perakende mağaza zincirlerinden biri olan BİM, oyun severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce mağazalarında sınırlı sayıda PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketini uygun fiyatlı olarak oyuncularla buluşturan BİM, bu kez çıtayı daha da yukarıya çıkarıyor.

BİM, şubat ayının hemen başında 500 GB dahili depolama alanına sahip PlayStation 4 ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2’yi 1.999 TL gibi piyasa değerinin altında bir fiyatla oyuncularla buluşturmuş, konsol oyuncularının bu uygun fiyatlı pakete yanıtları oldukça pozitif olmuştu.

BİM mağazalarında yer alan ürün afişlerine göre aynı PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketi bir kez daha satışa sunulacak. Fakat geçtiğimiz aylarda 1.999 TL olan paketin fiyatı bu kez 1.799 TL olacak. Şubat ayında satışa sunulan paketin yoğun ilgiye maruz kaldığını düşünerek bu paketin de oyuncular tarafından beğeniyle karşılaşacağını söyleyebiliriz.