PlayStation 5'in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Üçüncü parti küçük bir oyun geliştiricisi, PlayStation 5'in piyasaya çıkış tarihini ve fiyatını sızdırdı.

Sızıntıların güvenilirliği ve gerçekliği her zaman tartışma konusu olmuştur ancak konu PlayStation 5 olunca kulak kabartmamak mümkün olmuyor. Yeni bir sızıntı, Sony’nin konsol oyuncularına sunacağı yeni nesil oyun konsolunun çıkış tarihini ve fiyatını ortaya çıkardı. Ayrıca cihazla ilgili birkaç önemli bilgi de paylaşıldı.

Sızıntıya göre PlayStation 5, 2020 yılı içinde konsol oyuncuları ile buluşacak. Bu beklenen bir gelişme olduğu için fazla heyecanlandırmayabilir. O halde cihazın ‘sızıntı’ fiyatını söyleyelim; 500 dolar. Evet, iddiaya göre Sony, PlayStation 5’in çıkış fiyatını PlayStation 4’e göre 100 dolar yukarıya çekecek.

Peki bu 100 dolarlık zam karşılığında oyuncular ne gibi iyileştirmelere sahip olacaklar? Günümüz oyunları onlarca GB boş alanı peynir ekmek gibi tüketebiliyor. Bu nedenle PlayStation 5, 2TB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 8K yükseltme desteği, yeni bir PlayStation VR ve elbetteki dokunmatik ekranlı bir DualShock 5.