Kripto para borsası Binance, batan FTX borsasının token'ı FTT'nin yatırma işlemlerini durdurdu. Binance CEO'su CZ, konu hakkında açıklama yaptı.

Son günlerde kripto para dünyasını alt üst eden, dünyanın en büyük borsalarından birisiyken batan FTX hakkında bugün beklenen bir diğer gelişme daha yaşandı. En büyük borsa Binance, FTX borsasının kendi token’ı FTT’nin yatırım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

Duyuru, doğrudan Binance CEO’su ve kurucusu CZ (Changpeng Zhao) tarafından yapıldı. Zhao, açıklamasında diğer kripto para borsalarına da aynı önlemi almaları için çağrıda bulundu. CZ’nin açıklaması şu şekildeydi:

Binance CEO'sundan FTT açıklaması:

“Binance, piyasayı etkileyen şüpheli ek arz potansiyelini önlemek için FTT yatırımlarını durdurdu. Durumu izleyeceğiz. Ayrıca, güvende olmak için diğer borsaları da aynı şeyi yapmaya teşvik edin. Bir GALA daha yaşamayalım.”

“FTT sözleşme dağıtımcıları, 400 milyon dolar değerindeki geri kalan tüm FTT arzını taşıdı. Bunun toplu olarak açılması gerekiyor. Neler olduğundan pek emin değilim.”

“Bir borsa, cüzdan adreslerini göstermeden önce veya sonra büyük miktarda kriptoyu taşımak zorundaysa, bu açık bir sorun işaretidir. Uzak durun.”

Bir diğer hamle de FTX sponsorlarından geldi:

NBA takımı Miami Heat ve Formula 1 takımı Mercedes-AMG PETRONAS, FTX ile olan sponsorluk anlaşmalarını feshetti. Mercedes, Formula 1 araçlarındaki FTX logolarını kaldırırken, Formula 1 yönetimi de pistlere verilen reklamların kaldırılması çalışmalarına başladı.