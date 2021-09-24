Sinovac Türkiye Temsilcisinden Şok BioNTech İddiası

Sinovac'ın ürettiği koronavirüs aşısını Türkiye'ye getiren Keymen İlaç'ın sahibi Cantürk Alagöz, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Alagöz, BioNTech'in klinik deneylerini yapan bilim insanlarının bile Sinovac aşısı vurulduğunu söyledi.

Türkiye, bundan birkaç ay öncesine kadar Çinli aşı şirketi Sinovac'la olan ilişkileri tartışıyordu. Şimdi, bu tartışmalara yeni bir boyut atlatacak bazı açıklamalar yapıldı. Açıklamaları yapan isim, Keymen İlaç'ın sahibi olan Cantürk Alagöz'dü.

Milliyet'ten Tunca Bengin'in haberine göre Alagöz tarafından yapılan açıklamalar, adeta gündemi sarsacak türden. Zira Alagöz'e göre Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği mRNA tabanlı koronavirüs aşısının klinik deneylerini yapan bilim insanları bile Sinovac aşısını tercih etmişler. Alagöz bu durumu "gözleri yemedi" diyerek açıklarken, aşılarla ilgili de yanlış bilgiler verildiğini açıkladı.

"Bazı bilim insanlarımız yanlı davranıyor"

Sinovac aşısını Türkiye'ye getiren Keymen İlaç'ın sahibi Cantürk Alagöz tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Eksik bilgiler veriliyor. Şimdi birinin bir yıl koruduğu da yok, diğerinin üç ay koruduğu da doğru değil. Üç aşağı beş yukarı biri 5-6 aydır, diğeri 8 aydır. Ya da biri 4 aydır, diğeri 6 aydır. Budur yani. Yoksa bir yıl falan olsaydı eğer İsrail şu anda aşı yapmazdı zaten. İsrail hangi ayda başladı aşıya? Ocakta ve 9’uncu ayda İsrail’de vaka sayıları arttı. Onun için, bir yıl koruyor kimse diyemez. Zaten bir yıllık veri de yok henüz. Bence şuna bakılmalı. Sağlıklı bir insana aşı yapıyorsanız öncelik güvenli olması. Koruyuculuk daha sonradır aşıda. Bu anlamda da inaktif aşılar en güvenlisi. Normal şartlarda bir adamın burnu kanasa aşı çalışması durdurulur ama dünyada şu anda pandemiden dolayı durdurulmuyor. Artısına eksisine bakılıyor. Bundan üç ay önce bazı bilim insanları aşıdan sonra antikor testi falan yaptırmayın diyorlardı, şimdi aynı kişiler BioNTech daha çok antikor üretiyor diye açıklama yapıyor. Bazı şeyleri görmüyoruz. Bizim bazı bilim insanları maalesef yanlılar.

Mesela Pfizer’in klinik çalışmalarını yapan hocalar... Adamların gözleri yemedi, gelip benden Sinovac aşısı alıp yaptırdılar. Şimdi arayıp sorsan, ‘Aman BioNTech ol’ derler tamam da, o zaman sen niye olmadın? Buna cevap verseler ya. Dolayısıyla, ‘Sinovac korumuyor, iyi ki BioNTech var’ denildiğinde bir başka şeyi ifade ediyor. Benim gözümde duygusal hitap ediyor.