'Bebeklere COVID-19 Aşısı' İddiası Hakkında Açıklama

Türkiye'nin gündemine oturan bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı vurulduğu iddiası ile ilgili açıklama yapan konunun uzmanları ve hukukçular, böyle bir yanlışlığın olma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladılar. Uzmanlar, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün skandal açıklamalarını talihsiz olarak nitelendiriyorlar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün skandal açıklamalarından bahsetmiştik. Bilim insanı tarafından yapılan bu açıklamaya göre yenidoğan bebeklere, yanlışlıkla koronavirüs aşısı vurulmuştu. Açıklama üzerine harekete geçen yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, konunun uzmanları da böyle bir durumun gerçek olup olma ihtimaliyle ilgili konuştular.

Cumhuriyet'e konuşan bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı vurulmuş olması, teknik olarak pek de mümkün değil. Uzmanlar, mevcut sistemlerle böylesi bir hatanın yapılamayacağını düşünüyor, Kurugöl'ün açıklamasını talihsiz ve üzücü olarak nitelendiriyorlar...

İşte uzmanların konuyla ilgili açıklamaları

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı: Konuyla ilgili hukuk büromuz kapsamlı bir inceleme başlattı. 100 milyonu aşan bir aşılama yapıldı. Aşılama hizmetleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Aşılar barkod onayı ve mesaj sistemi ile yapılıyor, bir güvenlik zinciri var. Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor. Süreci takip edeceğiz. Genelleme yapmak doğru değil.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen: Bu tür açıklamalar yapılırken azami dikkat etmek lazım. Biz aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanları olarak özellikle aşı konusunda azami dikkat gösteriyoruz. Pandemi döneminde aşılamayı sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer: Münferit bir olay, kolay kolay çocukluk çağı aşıları ile bu aşı karışmaz. Ülkemizde aşılardaki soğuk zincir son dikkatle izlenir, takip edilir. Bu tür açıklamaları kamuoyunda detaylandırmadan, herhangi bir makaleye dayandırmadan yaparsak insanlarda güvensizlik yaratırız. Böyle bir olayda adli süreç tamamlanmadan açıklamalar yapmak son derece yanlıştır.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Çok talihsiz bir açıklama. Kimse kimseye yanlışlıkla aşıları karıştırıp yapamaz. Aşı kendi içinde bir uygulama hatasına düşebilir, yanlış yere yarım doz verilebilir ama bunun dışında farklı aşılar birbiri yerine yapılamaz.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Talihsiz bir açıklama ve üzücü. Bir vaka olabilir tabii ki ama aşılar güvenlik aşamalarından geçilerek yapılıyor, barkodlar okutuluyor, daha sonra kaydı yapılıyor, ondan sonra yapılan bir işlem böyle bir karışıklık olma ihtimali son derece düşük.