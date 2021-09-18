ABD, 3. Doz BioNTech Aşısının 16 Yaşa İndirilmesini Reddetti

FDA, bir süredir gündemde olan üçüncü doz BioNTech aşıları hakkındaki kritik kararını açıkladı. Bu bağlamda 16 yaş ve üzerine üçüncü dozun yapılmasına çoğunlukla karşı çıkan FDA, 65 yaş ve üzerine üçüncü dozun yapılmasını uygun gördü. Bunun yanında COVID-19'u sert geçirme ihtimali yüksek olan kişiler için de üçüncü doz uygun görüldü.

Pandeminin en güçlü çıkış noktalarından biri olarak görülen aşılar, son zamanlarda virüse ve virüsün farklı varyantlarına karşı sağladıkları koruma oranlarıyla gündemde. Bu bağlamda medyada en çok, ülkemizde en fazla kullanılan aşı olan BioNTech aşısı karşımıza çıkıyor. Söz konusu aşı, geçtiğimiz günlerde üçüncü doz konusu ile gündemdeydi.

Şimdiyse Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Danışma Kurulu, aldığı kararla üçüncü doz BioNTech aşısının hangi durumlarda kullanılması ya da kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Bu bağlamda üçüncü dozun herkese uygulanmayacağı, sadece hastalığı sert geçirme ihtimali yüksek olan kişilere ve yaşlılara uygulanacağı belirtildi.

16 yaş ve üzerine üçüncü doz yok:

FDA danışmanları, yaptıkları oylamada 16’ya 2 oyla 16 yaş ve üzerine üçüncü doz aşı uygulamayı reddetti. Bunun sebebiyse üçüncü doz aşıların yetişkinlerde nasıl bir etki göstereceğine ve ne kadar süreceğine dair elde yeterli verinin bulunmaması. Fakat danışmanlar, 65 yaş ve üzerindeki bireyler için üçüncü doz aşıyı onayladı. Bunun yanında hastalığa karşı daha az dayanıklı olan bireyler için de üçüncü doz aşı, uygun görüldü.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde üçüncü doz aşıların ne zaman uygulanacağı açıklanmış, bu bağlamda kasım-aralık ayları işaret edilmişti. Yine geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşının koruyuculuğu önemli ölçüde artırdığını söylemiş, üçüncü doz aşısını olan kişilerin toplam vaka sayılarının içinde kapladığı alanın yüzde 2 bile olmadığını belirtmişti. Aşı hakkındaki gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.