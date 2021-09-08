Haftalık Bilim Kurulu Toplantısı Yapıldı: İşte Açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklaması yayınladı. Açıklamada toplantının gündemine değinen Koca, 3. doz aşı ve okulların açılması konularının üzerinde durdu.

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla her hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı, bu hafta da yapıldı. Toplantıda koronavirüs salgınının genel seyri, aşılama çalışmaları ve okullarda yüz yüze eğitim konuları ele alındı.

Uzun bir süre boyunca tüm toplantıların ardından canlı yayın gerçekleştiren Koca, bu toplantı sonrası gündemi Twitter hesabından bir yazılı açıklama ile paylaştı. Koca'nın ''Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor'' başlıklı basın açıklamasında özellikle 3. doz uygulamasının önemine, 'tam aşılı' olma kavramına ve ayrıca okullarda yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanması noktasındaki uygulamalara değinildi.

Okullarda süreç takip ediliyor:

Koca açıklamasında, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun yüz yüze eğitim ve öğrencilerin durumu ile ilgili önlemlerini aldığını ifade etti. Yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için gerekli incelemelerin devam ettiğini; öğrencilerin durumunun incelendiğini belirten Koca, tedbirlerin güncelleneceğini söyledi.

Aktif vakaların %90'ı aşısız ya da tek doz aşılılardan oluşuyor:

Bilim Kurulu'nun önemli bir gündem maddesinin de mutasyon ve aşı programı olduğunu belirten Koca, mutasyonların beklenen bir durum olduğunu vurguladığı açıklamasında 'Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır. Bu noktada aşı programımızla ilgili bazı önemli konulara dikkat çekmek isterim. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır" ifadelerini kullandı.

Koca açıklamasında 'aşısı tamamlanmış' kişilerin kimler olduğunu da bir kez daha tanımladı. Buna göre 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler 'aşısı tamamlanmış' olarak kabul ediliyor.

Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor:

3. doz aşı uygulamasının salgınla mücadelede oldukça önemli bir etkisi olduğu bir süredir konuşuluyordu. Açıklamasında bu konuya da değinen Koca 'Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır'' ifadelerini kullandı.

3. doz aşının ne zaman uygulanması gerektiğine yönelik de açıklamalar yapan Koca, durumu "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır'' sözleriyle açıkladı.

Uygulanan tüm aşıların sınırlı süreyle koruyuculuğunun yüksek seyrettiğini vurgulayan Koca, ''Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım'' ifadelerini kullandı.