BionTech Olanların 3. Doz Aşıyı Ne Zaman Olacağı Açıklandı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozuna ilişkin açıklamalarını Bilim Kurulu üyeleri ile konuştu. Uzmanlar, 2 doz BioNTech aşısı olanlar için üçüncü doz aşıya ne zaman başlanacağını ve bunun diğer ülkelerde nasıl yapıldığını açıkladılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda iki doz mRNA tabanlı koronavirüs aşısı vurulan vatandaşların hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacağını ancak şu an için böyle bir gereklilik olmadığını söylemişti. Bakan Koca'nın bu açıklaması, iki koz BioNTech aşısı vurulan vatandaşların üçüncü dozu mutlaka vurulacakları anlamına geliyordu. Ancak bunun zamanı belli değildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç, vatandaşların kafasını karıştıran bu durumu netleştirmek için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bu bağlamda aşının ne zaman yapılması gerektiğini, hangi ülkelerde üçüncü doz uygulaması olduğunu bizzat bilim insanları ile konuşan Özgenç, pek çok bilinmezi açığa çıkarmış oldu. Dilerseniz hemen, bizleri nelerin beklediğine yakından bakalım.

"Hatırlatma dozları kasım ayında başlıyor"

"3'üncü doz ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, şu ifadeleri kullandı; "Normalde vücut bir enfeksiyonla karşılaştığında, onu vücuttan atabilmek ve yenebilmek için şiddeti bir tepki verir. Yendikten sonra da şiddetli tepki halini sürekli olmasının kendisine zarar vereceğini bildiği için bu enfeksiyon etkeni kontrol altına alındıktan sonra vücut tekrar aşırı tepki halinden normale döner, ama aynı etkenle tekrar karşılaşma olasılığına karşı bu sefer çok daha hızlı bir şekilde yanıt geliştirebilecek bir bağışıklık belleği oluşturur. Siz o karşılaşmadan ne kadar uzaklaşırsanız, verilen tepkinin düzeyi o kadar düşmeye başlar. Yani nedir bunlar, antikorlar ve aktive olmuş "t" hücreleri. Ama vücudun belli bölgelerinde antikor üretecek olan bellek devreye girmek üzere yedekte tutulur. Aynı durum aşı ile uyarılan bağışık yanıtlar için de söz konusudur. Zaman içerisinde antikor düzeyleri düşer. Ama tekrar karşılaşma halinde hızlı bir şekilde yükselir. Kalan belleğin vereceği yanıtlar enfeksiyonun oluşumunu engellemese bile, enfeksiyonun vücutta büyük hasar ya da ölüm gibi beklenmeyen sonuçlarını çoğu zaman engeller. Gerçek yaşam verileri (Amerika ve İsrail) özellikle bağışıklık sistemi daha düşük düzeyde yanıt verebilen ileri yaş grupları olmak üzere antikor hücrelerinin aşıların etkililiğinin altıncı aydan sonra azaldığını gösterdi. Bu nedenle Türkiye’de de belleği tazelemek ve güçlendirmek için aşıların etki düzeyini yükseltebilmek için ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılma kararı alındı."

Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise hangi ülkelerin üçüncü doz koronavirüs aşısı uyguladığını açıkladı: "Özellikle İsrail dünyada mRNA aşısını ilk başlatan ve en yüksek oranda, en hızlı yapan ülke. Çok kısa zamanda toplumunun büyük bir kısmını aşılama başarısı da gösterdi. Tam doz aşılama şu anda yüzde 63. Toplam aşı oranı ise yüzde 68. Ama buna rağmen İsrail’de vaka sayıları artınca ‘ilave dozlar yapılsın mı’ konusu gündeme geldi. İlk aldığı karar 50 yaş üstündeki kişilere ikinci dozdan 5 ay sonra hatırlatma dozu yapmak oldu. Bunun için de 3. doz kampanyası başlattı ve 3. doz kararı alan ilk ülke oldu. Daha sonra da bunu 30 yaşa kadar da düşürdü. Şu anda bu ülkede iki doz BioNTech olanların yarıdan fazlası 3. doz aşısını oldu. Bu uygulama ile çok kısa sürede vakalarda azalma ve ‘R’ değerinin (kişiler arasında hastalığın yayılma hızı) birin altına indiğini bildirdi. 20 binlere kadar çıkan vaka sayısı kısa sürede 3 binlere kadar düştü. Bunun yanında İsrail kapanma da yaptı."

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, mRNA aşı uygulamasına nisan ayında başlandığını hatırlatarak şunları söyledi; "Türkiye’de ilk BioNTech dozları, nisan başında yapıldı. İkinci dozlar ise gecikmeli olarak haziran başında yapılmaya başlandı. İkinci doz tarihini dikkate alırsak ikinci dozdan sonraki 6 ay, kasım-aralık ayına denk geliyor. Dünyada İsrail, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde 3. doz uygulaması başladı. 6 milyon kişi henüz hatırlatma dozunu yaptırmadı ancak bunların hemen hepsi Sinovac olanlar. Bu kişiler bir an önce ya Sinovac yaptıracaklar ya da BioNTech ile aşılanacaklar."