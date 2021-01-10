Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, #WhatsAppSiliyoruz etiketine destek veren isimlerden bir tanesi oldu. Bayraktar, etikete destek verirken kendi kullandığı mesajlaşma uygulamalarını da takipçileriyle paylaştı.

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili aldığı yeni karar, büyük tepkilere sebep oldu. İnsanlar, Twitter'dan #WhatsAppSiliyoruz etiketi başlatarak Facebook'un aldığı bu karara tepki gösteriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Ancak zaten kullanıcı verilerinin korunması konusunda adı çıkmış olan Facebook'un WhatsApp ile ilgili aldığı son karar insanlarda büyük bir tepkiye neden oldu.

Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp'a alternatif önerileri

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından #WhatsAppSiliyoruz etiketine destek verdi ve kendi kullandığı mesajlaşma uygulamalarını paylaştı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak Bip'i kullandığını, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar'ın mesajlaşma için kullandığını belirttiği ilk uygulama Turkcell'in Android ve iOS için geliştirdiği Bip oldu. Bip uygulaması, Google Play Store üzerinde 10 milyondan fazla yüklenmeye sahip.

Bayraktar'ın önerdiği bir diğer uygulama, Elon Musk'ın da önerdiği gizlilik odaklı Signal uygulaması oldu. Uçtan uca şifrelemenin kullanıldığı uygulama, açık kaynak kodlu olmasıyla da öne çıkıyor. Uygulama, Google Play Store'da 10 milyondan fazla yüklenme sayısına sahip.

Selçuk Bayraktar'ın önerdiği son uygulama da hâlihazırda oldukça popüler olan Telegram uygulamasıydı. Gizlilik ve güvenlik odaklı bir anlık mesajlaşma uygulamasından daha fazlası olan Telegram, Play Store'da 500 milyondan fazla yüklenme sayısına sahip.

Peki, siz WhatsApp'tan göç edenler kervanına katılmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız kullanacağınız yeni uygulama hangisi olacak? Fikirlerinizi ve uygulama önerilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.