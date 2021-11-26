Rusya merkezli bir aksesuar üreticisi, Tesla Model 3 elektrikli otomobilin metal parçalarını eriterek, Elon Musk büstü yaptı. Sadece 27 adet üretilen büstler, Caviar adlı şirketin internet sitesinde satışa sunuldu.

Dev otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su; mühendis, tasarımcı ve girişimci Elon Musk’ın ne kadar popüler olduğundan bahsetmemize gerek yoktur. Ortaklıkları, girişimleri, başarıları ya da açıklamalarıyla sık sık adını duyduğumuz Elon Musk, bu kez oldukça sıra dışı bir sebeple gündeme geldi. Caviar adlı Rusya merkezli bir aksesuar üreticisi firma, Elon Musk’ın büstünü yaptı.

Elon Musk’ın büstünün yapılmasından daha dikkat çekici olan şey ise büstün yapımında kullanılan malzeme oldu. Lüks akıllı telefon aksesuarı üreticisi Caviar, binlerce dolarlık Tesla Model 3 elektrikli otomobilin metal bölümlerini eriterek, sınırlı sayıda Elon Musk büstü yaptı.

Tesla Model 3, Elon Musk'ın büstüne dönüştü

Caviar adlı aksesuar üreticisi, Rusya’da başlangıç fiyatı yaklaşık 58 bin dolar olan Tesla Model 3’ü, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın büstüne dönüştürdü. Şirketin pazarlama müdürü Dmitrey Stoliarov, “Büstün ana malzemesini, mavi bir Tesla Model 3’ün metalinden elde ettik” dedi.

Bir Tesla Model 3’ü eriterek 27 adet Elon Musk büstü üreten firma, ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan satışa çıkardı. Şirketin kurucusu Sergey Kitov, “Bu büstler Elon Musk’ın ruhunu somutlaştırıyor. Bu yüzden satın alanlara, bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek” dedi.

Şirket iPhone Tasarımları da yaptı

Caviar ayrıca, Tesla Model 3’ün eritilerek elde ettiği alüminyum parçalarla iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max tasarımları yaptı. Siyah titanyum PVD kaplama ile üretilen Tesla Electro iPhone 13 Pro/Pro Max modellerinin tasarımlarında Elon Musk portresi, Tesla logosu yer alıyor. Tesla Electro iPhonelar da Elon Musk’ın büstü gibi sınırlı sayıda üretildi, yalnızca 99 adet bulunuyor, şirketin internet sitesinde 6 bin 700 dolara alıcısını bekliyor.