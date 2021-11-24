Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmaya karar veren Elon Musk, yaklaşık 1 milyon adet lot daha sattı. Böylelikle Elon Musk, toplamda 9,9 milyar dolarlık hisse satışını gerçekleştirmiş oldu. Musk, verdiği sözü tutmak için bir süre daha hisse satacak.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'daki takipçilerine bir soru sormuş ve bu soru sonucunda, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmaya karar vermişti. Musk'ın böyle bir işe girişmesinin nedeni, ABD'de bir süredir konuşulan "Milyarderler Vergisi"ydi. Takipçilerinin bu kararı desteklemesi, Musk'ı geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Geçtiğimiz hafta itibarıyla hisse satışlarına başlayan milyarder, 4,5 milyon lot hisseyi satmıştı. Satışlar hafta boyunca da devam etti ve şimdi bu satışlara bir yenisi daha eklendi.

Elon Musk, 934 bin 091 lot (Satış anındaki fiyatlandırmaya göre 1,05 milyar dolardı.) Tesla hissesini daha sattı. Böylelikle Musk'ın bugüne kadar sattığı toplam hisse senedi lot sayısı, 9,2 milyon adetin üzerine çıkmış oldu. Bu satışların toplam bedeli ise 9,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Satışlar devam edecek

Tesla'nın paylaştığı verilere göre Elon Musk'ın sahip olduğu hisse senedi lot sayısı, 170 milyon adet. Bunun yüzde 10'u, 17 milyon lot yapıyor. Yani Elon Musk, bir süre daha hisse satmaya devam edecek. Yüklü satışlar, Tesla hisselerini de doğrudan etkileyecek. Zaten Tesla'nın NASDAQ listelemesine baktığımızda, hisse senedi lot fiyatlarının yüzde 4 civarında değer kaybettiğini görüyoruz. Musk'ın Twitter'daki anketi ve diğer satışları da hisse fiyatlarını doğrudan düşürmüştü...

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk'ın hisse satma hamlesi, en çok da kendisine zarar verdi. Çünkü bugüne dek satılan 9,2 milyon adet hisse lotu, Tesla hisselerinin ATH'si olan 1.243 dolarken yaklaşık 11,43 milyar dolar ediyordu. Üstelik hisseler, istikrarlı bir şekilde de yükseliş eğitilimdeydi. Ancak bu durum Elon Musk'ı pek de ilgilendirmeyebilir. Çünkü Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler endeksine baktığımızda, iş insanının mal varlığının 290 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bu para, Elon Musk için bile çok çok fazla. Yani, muhtemelen öyledir...