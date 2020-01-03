Bir Astrofizikçi, Zaman Makinesi Yapmayı Bulduğunu Söyledi

Bir Astrofizikçi, Einstein'ın genel görelilik kuramına dayanan teorik bir çalışmayla zaman makinesinin temeli olan bilimsel bir denklem yazdığını açıkladı. Ancak bilim dünyası, bulunan yönteme şüpheci yaklaşıyor.

Astrofizikçi Ronald Mallett, teorik olarak zamanda geriye gitmenin bir yolunu bulduğuna inanıyor. Connecticut Üniversitesi'de fizik profesörü olan Mallet, yakın zamanda CNN'e zaman makinesinin temeli olabilecek bilimsel bir denklem yazdığını ve hatta teorisinin önemli bir bileşeni için prototip cihaz yaptığını söyledi

Mallett'ın makinesini anlamak için, öncelikle bir nesnenin hareket hızına bağlı olarak zamanın hızlandığını veya yavaşladığını öne süren Albert Einstein'ın İzafiyet Teorisi'nin temellerini bilmemiz gerek. Bu teoriye dayanarak, eğer bir kişi ışık hızına yakın bir hızda seyahat ederse, zaman onun için herhangi birine birine göre daha yavaş geçer.

"Uzayı bükebiliyorsak, zamanı da bükebiliriz"

Eğer bir astronot, 1 haftadan daha az bir süre ışık hızında yolculuk ederse, Dünya'ya döndüğünde 10 yıl geçmiş olur. Bu da, astronotun geleceğe yolculuk etmiş gibi görünmesini sağlar. Ancak çoğu fizikçi, zaman içinde bu şekilde atlamanın mümkün olduğunu kabul etse de, geçmişe yolculuk apayrı bir konu ve Mallett, lazer kullanarak bu sorunu çözebileceğini düşünüyor.

Astrofizikçinin açıklamasına göre zaman makinesi, başka bir Einstein teorisi olan genel görelilik kuramına dayanıyor. Bu teoriye göre büyük nesneler uzay-zamanı büker ve daha güçlü kütle çekimi, daha yavaş zaman anlamına gelir.

Mallett, "Uzayı bükebiliyorsanız, uzayı burma olasılığınız vardır. Einstein'ın teorisinde, uzay dediğimiz şey zamanı da içerir. Bu yüzden buna uzay-zaman denir. Uzaya ne yaparsanız, zamana da aynısı olur. Bir halka lazer tarafından üretilen çekim alanının türünü incelemek, dolaşımdaki ışık demetine dayanan bir zaman makinesi olasılığına yeni bir yol sunabilir." diyor.

Mallet, çalışmasıyla ilgili iyimser olsa da meslektaşları, çalışmanın gerçek bir zaman makinesi ortaya çıkaracağına şüpheli yaklaşıyor. Mallet ise fikrinin tamamen teorik olduğunu kabul ediyor.