Denizbank Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in 2021'den beri müşterilerinden habersiz para çektiği ve 205 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Utku Erdem ve beraberindekiler, bu parayı kripto para borsaları ile sanal bahis sitelerinde kaybetmişler...

Bir süredir Seçil Erzan ile gündemde olan Denizbank'ta, ilginç olaylar yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre Side şubesinde, 205 milyon TL'lik vurgun gerçekleşti. Vurgunun ortaya çıkması üzerine olaya karışan personeller tutuklandı. Denizbank, müşterilerinin mağduriyetlerini giderdi.

Denizbank, Seçil Erzan olayının gündem olması üzerine iç denetim süreçlerini artırdı. Bu bağlamda; Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in hesabında olağan dışı hareketler tespit edildi. Olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlatan Denizbank, 205 milyon TL'lik vurgunu açığa çıkardı.

Müşterilerin parasıyla kripto para işlemleri yapılıp, sanal bahis oynanmış

Denizbank'ın soruşturmasında, müşterilerin parasının parça parça çekildiği ve Utku Erdem'in hesabına aktarıldığı tespit edildi. Erdem, bu parayı kendi tanıdıklarına göndermişti. Sonrasında ise Utku Erdem'in hesabına yine yüklü miktarda para girişleri tespit edildi. Denizbank yönetimi, olayın ortaya çıkması üzerine suç duyurusunda bulundu.

6 Nisan'da 7 kişiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenilen Utku Erdem, verdiği ifadede her şeyi itiraf etti. 2021 yılından beri müşterilerinin hesaplarından ufak ufak paralar çektiğini anlatan Erdem, bu paralarla sanal bahis oynadığını ve kripto para borsalarında işlemler açtığını ancak parayı kaybettiğini itiraf etti. Utku Erdem ile beraberindekilerin, tutuklandıkları öğrenildi.