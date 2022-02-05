Bir Kadın iPhone 13 Pro Max Sipariş Etti Dolandırıldı

İnternet üzerinden verilen siparişlerde arada bir patlak verdiği zamanlar oluyor. Londra'da yaşayan bir kadın Apple iPhone 11 Pro Max akıllı telefonunu sipariş etti ve evine gelen kutuyu açtığında içinden el sabunu çıkınca şok oldu.

Ülkemizde ve dünyada dolandırılma konusundaki her olay adeta gündeme bomba gibi düşüyor. Bazı dolandırmalardan bahsecek olursak; yardım vakfı olarak tanımlanan otomatik sözde yardım sistem siteleri, yapılan bağışlarla yardıma muhtaç olan kişilere maddi destek sağlamayı vaat ediyor ve sonrasında dolandırma olayı gerçekleşiyor.

Son zamanlarda da reklam izleyerek para kazanma vaadi vererek insanlar dolandırılıyor. Bu uygulamalar iddia edilenlere göre günlük reklam izleme görevleriyle kullanıcılara para kazandırmayı vadediyordu. Sonrasında da uygulamalar patlak veriyor. Şimdi ise; internetten alınan bir akıllı telefon kargo kutusunda telefon yerine sıvı sabun çıkması gündem oldu.

iPhone 13 Pro Max yerine kutudan sıvı sabun çıktı

Londra'da 32 yaşındaki bir kadın, sipariş ettiği iPhone 13 Pro Max yerine 1 dolarlık sıvı sabunu teslim almasıyla şok oldu. Bu olay İngiltere'de kısa sürede gündem oldu. Khaoula Lafhaily adlı kadın, iPhone 13 Pro Max'i mobil operatörü Sky Mobile'dan 3 yıllık bir sözleşmeyle 1.500 pound yani yaklaşık 2 bin 31 dolar karşılığında satın aldı.

Kadın akıllı telefonun satın alma işlemi tamamladı ancak iki gün sonra paketini aldığında, fiyatı muhtemelen 1 dolar olan bir sıvı sabun bulması karşısında şok oldu. Lafhaily, şirketin hizmet sunumunun zayıf olduğunu ve Sky Mobile'a şikayette bulunmasının ardından iPhone'unu henüz alamadığını belirtti.

Lafhaily, 24 Ocak'ta iPhone 13 Pro Max'i satın aldı ve cihazın sadece günlük teslimat ücretini ödedi. Böylece şirket hem sadece günlük teslimatı hem de teslim edilen gerçek ürünü karıştırmış da olabilir. Sky Mobile, kadının sorununu araştıracağını söylemişti ancak şirket şu anda kadına ulaşmadığı için soruşturmanın nasıl sonuçlandığı henüz belli değil.