Çok Parlak Telefon Ekranı Yüzünden Korneası Delinen Kadın

Tayvan’da bir kadının gözünde bulunan kornea tabakası, iki yıldır maksimum parlaklıktaki akıllı telefon ekranına bakmaktan dolayı delindi.

Akıllı telefon ekranlarına, bilgisayar ekranlarına çok uzun süre bakmak pek tavsiye edilmiyor. Gelişen ekran teknolojileri sayesinde artık bu teknolojiler daha insan dostu olsa da bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor.

Tayvan’da sadece soyadının Chen olduğu açıklanan 25 yaşındaki bir kadın, iki yıldır yalnızca en yüksek parlaklıkta tuttuğu telefonun ekranına bakmaktan dolayı göz korneasına zarar verdi. Kadının kornea tabakasında 500 civarında küçük delik olduğu tespit edildi.

Chen hem işinde hem de özel hayatında telefonunu sık sık kontrol ettiğini belirtti. Kadın, telefonun parlaklığını dizi izlerken bile kısmadığını söyledi.

Geçen yılın mart ayında gözlerinde bir rahatsızlık hissetmeye başlayan kadın, sık sık kanlı gözlerle uyanmaya ve gün boyu bulanık görmeye başladı. Önceleri göz damlaları kullanan kadın, bu yöntemden fayda görmeyince doktora başvurdu.

İlk muayeneyi yapan profesör Hong Qiting, kadının göz damarlarında tıkanma olduğunu ve sol gözündeki kornea üzerinde yaklaşık 500 delik oluştuğunu söyledi. Durumu daha da ağırlaşmadan steroid tedavisine başlanan kadının gözü kısa sürede düzelmeye başladı.

Hong, genç kadının telefonunun 625 lümen parlaklığa sahip olduğunu söyledi. Profesör, telefonların 300 lümenden fazla parlaklıkta kullanılmaması gerektiğini söylüyor. O’na göre bu kadar parlak bir noktaya, özellikle de karanlık bir odada bakmanın kornea tabakası üzerinde ciddi zararlar oluşturma riski var.

Hong, bu şekilde telefon kullanmanın etkisini ise “Gözünüzü mikrodalga fırına koymak gibi” diye tanımladı.

Kadının telefona nasıl batarya yettirebildiği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.