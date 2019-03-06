Tesla'nın başı yine çok ağrıyacak gibi duruyor. Zira bir Tesla sürücüsü, araç 120km/s hızla giderken uyudu ve araç otomatik pilotta çalışmaya devam etti.

Wage War grubunun gitaristi olan Seth Blake, Twitter üzerinden paylaştığı video ile büyük bir tartışma başlattı. Zira paylaşılan videoya göre bir Tesla otomobili, eyaletler arası yolda 120 km/s hızla ilerliyordu. Tuhaf olan nokta, bu sırada sürücünün uyuyor olmasıydı. Yani Tesla, 120 km/s hızlı otomatik pilotta ilerliyordu.

Konuyla ilgili olarak kesin bir açıklama yok ancak videoda gördüğümüz kadarı ile araç sürücüsü başını arkaya yaslamış, ince ince kestiriyor. Aracın hızı ve sürüş doğruluğu göz önünde bulundurulduğunda otomatik pilotta olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu hızda otomatik pilotun çalışmaması gerekiyordu.

Tesla, araç otomatik pilotta olsa dahi sürünün aracın kontrolünü asla tamamen bırakmaması gerektiğini belirtiyor. Dolayısı ile 120 km/s hızla otomatik pilotta ilerleyen bir Tesla, her zaman görebileceğiniz bir şey değil. Tesla, Seth Blake’ın tweeti ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak görmezden gelmesi beklenmiyor.