Samsung'un geçen yılki amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra, çıkışından bir yıl sonra yeni bir sorunla gündemde.

Samsung'un bir önceki serideki amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekse de kullanıcıları rahatsız eden bir soruna neden olmuş gibi görünüyor.

Reddit’te paylaşılan bir gönderide bir kullanıcı telefonun keskin köşeleri nedeniyle kot pantolonunun cebinin yırtıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Keskin köşeler nedeniyle pantolon cepleri deliniyor

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını belirterek kendi yırtık ceplerinin fotoğraflarını ekledi. Bazıları ise giyilen pantolonların kumaş kalitesinin de bu sorunda payı olabileceğini savundu ama asıl sorun görünüşe göre telefonun keskin köşeli tasarımında yatıyor.

Samsung, kendi testlerinde de zamanla benzer sorunlarla karşılaşmış olmalı ki, bu yılki amiral gemisi modeli Galaxy S25 Ultra'da tasarım değişikliğine giderek keskin köşelerden vazgeçti ve daha oval köşeli bir tasarıma geçti.

Galaxy S24 Ultra kullanıcıları için şu anda en net çözüm yuvarlak kenarlı kılıflar kullanmak. Bunun haricinde kullanıcıların telefonlarını değiştirmenin dışında yapabilecekleri pek bir şey yok.