Ülkeler, Paris Anlaşması'nın Uygulanması Konusunda Anlaştı

Polonya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na katılan yaklaşık 200 ülke, sera gazı emisyonunu azaltmaya ve küresel ısınmayı engellemeye yönelik 2015 Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması konusunda uzlaşmaya vardı.

İklim değişikliği ve çevre için daha iddialı çalışmalar yapılması gerektiğini savunan çevrecilerin önerileri, üzerinde karar vermek üzere 1 yıl ertelense de 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması konusunda anlaşmaya varan ülke temsilcileri, çevre için büyük bir adım atmış durumda.

Her ülkenin farklı maddeler konusunda farklı görüş belirtmesinden sonra oturuma başkanlık eden Michal Kurtyka, "Kazanmak için bazı şeylerden vazgeçmeliyiz. Geleceğe umutla bakmak için daha cesur adımlar atmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin yakın zaman önce yayınladığı bir raporda eğer fosil yakıtların kullanımına son verilirse, sanayi öncesi döneme kıyasla bu yüz yılın sonundaki artışı 1.5 °C'de tutmanın mümkün olduğu belirtiliyor. ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi petrol ihraç eden ülkeler, IPCC'nin bu raporunun onaylanmasını engelledi. Çünkü raporda fosil yakıtların kullanımının bırakılması konusunda ciddi tavsiyeler bulunuyordu.

Tartışılan bir diğer konu da bütçe yönetiminin nasıl yapılacağıydı. Ekonomistlere göre bir uluslararası ticaret sistemi, küresel ısınmayı ve sera gazı emisyonunu engellemeyi sağlayacak tedbirler almak için büyük miktarda para toplamanın en iyi yolu.

Polonya'daki görüşmelerde ülkelerin sera gazı emisyonunu azaltma çabalarını nasıl raporlamaları gerektiği ve bu iş için hangi önlemleri almaları gerektiği konularında da uzlaşı sağlandı.

İklim politikası uzmanı Mohamed Adow, "Paris Anlaşması ile önlemlerin büyük bir kısmı tanımlanmıştı, bugün bu uzlaşı bizi gururlandırıyor." açıklamalarında bulunurken, Kanada Çevre Bakanı Catherine McKenna, ülkelerin küresel sorunların üstesinden gelmek istemesi durumunda milliyetçilikten sıyrılması gerektiğini belirtti.

Üzerinde uzlaşı sağlanan Paris Anlaşması, 2015'te Fransa'da birçok ülkenin katılımıyla imzalanmış, sonradan ABD ve bazı ülkeler anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Paris İklim Anlaşması'na göre küresel ısınma sonucu sıcaklık artışının 2°C'ın altında tutulması hedefleniyor.