İklim Değişikliği Konferansı ABD Tarafından Baltalandı

Her sene küresel ısınma konusunda önlemler almak ve gezegenin geleceği konusunda fikir alışverişlerinde bulunmak için yapılan konferansta, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler iş birliğine yanaşmadı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerinde her geçen gün yıkıcı etkileri artıyor. İnsan sağlığını da açık bir şekilde tehdit eden bu durum ile ilgili bilim insanları, aktivistler hatta gönüllü olarak hizmet veren kuruluşlar bile adımlar atıyor. Tabii ki atılan her adım önemli fakat daha büyük etkiler yaratması ve bir an önce etkili bir önlem alınması açısından devletler nezdinde birşeyler yapılması gerekiyor.

Bildiğiniz üzere sıklıkla devletler bir araya gelerek küresel ısınma konusunu ve alınabilecek önlemleri tartışıyorlar. Zaten uyulması gereken ve kuralları açıkça belirli olan "Paris Antlaşması" da her zaman gündemde yer alıyor. Fakat ne yazık ki başta ABD olmak üzere, hava kirliliğine en çok neden olan Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iklim değişikliği konferansına her zaman olduğu gibi "inkar" politikaları ile katıldılar.

200'den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı konferansta, iklim değişikliğinin etkilerinin beklenenden daha hızlı ve yıkıcı şekilde Dünya'yı vurduğunu anlatan raporlar yayımlandı. Bu nedenle de artık yavaş adımlar atarak bile ilerleme kaydedilmeyeceği, deyim yerindeyse koşarak ilerlemek gerektiği vurgulandı. Konferansta bulunan Kuveyt, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD gibi fosil yakıt üreten ülkelere atıfta bulunularak, bu emisyon üretimlerinin 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltılması halinde, sıcaklık artışını hedeflendiği gibi 1.5 derece civarında tutma şansının olabileceği aktarıldı.

Genel olarak tüm ülkeler tarafından ciddiye alınan bu tehlikeli tablo, bilindiği gibi iklim değişikliğinin olmadığını iddia eden Trump yönetimindeki ABD başta olmak üzere, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından da çok ciddiye alınmadı. Konferansın sonunda bu devletler, uzlaşmalar konusunda anlaştıklarını bildirseler de, aslında raporun hazırlanması konusunda bir uzlaşmaya varıldığı fakat bulguların kendisiyle ilgi ortak bir anlaşmaya varılmediği bildirildi.