Bir YouTuber, İçinde Ceset Olan Bavulu Kazara Videoya Çekti

Bir YouTuber’in çektiği seyahat videosunda yer alan bir çanta, içinde bir cesedin saklı olduğu çanta olabilir.

Kıbrıs’ta son dönemde YouTuberlerin ve içerik üreticilerinin gözde uğrak mekanlarından olan bir göl, bir seri katilin kurbanlarının cesetlerini oraya attığını söylemesinin ardından yeniden gündeme geldi. İki yıl önce çekilen bir videoda, görülen çantanın içinde bir ceset olabileceği ortaya çıktı.

New Yorklu blogger Sarah Funk, Kıbrıs gezisi sırasında Mitsero Kızıl Gölü’nü de ziyaret etti. Gölün garip rengi artık terk edilmiş olan eski bir İngiliz madeninden geliyor. Gölün suyu zehirli ve asidik.

Funk’un partneri Luis Yanes videoda “Cinayet bölümleri böyle yapılıyor.” diye şaka yapıyor. “Ölümü havada hissedebiliyorum, çok hoş.”

Funk’un çektiği bir karede suyun içerisinde kutumsu bir obje görülüyor. Bunun, içinde ceset olan çantalardan biri olabileceği söyleniyor.

Kıbrıslı yetkililerin yakın zamanda yakaladığı bir seri katil, 5 kadın ve 2 çocuk 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Katil aynı zamanda üç kadının cesedini de bu göle attığını belirtmişti. Kurbanları ise Nepal, Hindistan, Tayvan ve Romanya’dan gelen, ev işlerine bakan kadınlar olarak açıklandı. Kıbrıslı yetkililer, kadınlar yabancı uyruklu olduğu için zamanında harekete geçmemekle suçlanıyor.

Washington Post’a göre çantalardan ikisinin yeri tespit edildi ancak sadece biri alınabildi. Üçüncü çanta için ise aramalar devam ediyor. Şu ana kadar cesetlerden dördü bulunmuş durumda.

Olayın ardından bir blog yazısı yayınlayan Funk, “Bu korkunç bir şey ve kurbanların aileleri için çok üzülüyorum. Oradayken garip hissettirmişti ama normalden farklı bir şey görmemiştim. Göl hakkında başka bir bilgim yok. Bütün bildiğim bu kadar ve umarım yardımcı olur.” dedi. Ayrıca çantayı kütük zannettiğini de söyledi.

Funk’ın çektiği videonun araştırmada kullanılıp kullanılmadığı ya da bu çantanın içinde ceset olup olmadığı açıklanmadı. Aşağıdaki videoda 2:08’de cismi siz de görebilirsiniz.