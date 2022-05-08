Elon Musk’ın en çok desteklediği kripto paralardan Dogecoin, eklenti aracılığıyla milyonlarca web sitesi tarafından kabul edilebilecek.

Kripto para piyasasında beklentilerin fazla olduğu Dogecoin’in, son zamanlarda yeniden yükselişe geçti. Özellikle Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla kripto paranın değeri yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Elon Musk’ın en çok desteklediği coinlerden Dogecoin, pek çok yatırımcının umutlandığı önemli kripto para birimi olarak biliniyor. Bir dönem 70 cent’e kadar çıkan coin’in, ilerleyen dönemlerde daha iyi bir ivme yakalayacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra bazı önemli isimlerin de Dogecoin hakkında bazı açıklamaları bulunuyor. Örneğin Robinhood CEO’su Vladimir Tenev, Twitter’dan yaptığı açıklamada Dogecoin’in ‘internetin gelecekteki para birimi’ olacağına değinmişti. Şimdi onlardan biri gerçek oluyor...

Dogecoin, Wordpress tabanlı sitelerde kabul edilecek

Dogecoin Foundation'da UX/UI uzmanı ve grafik tasarımcısı DogeDesigner, Wordpress tabanlı internet sitelerinin; "Easy Dogecoin Gateway"i kullanarak Dogecoin'i’’ kabul edebileceğini açıkladı.inevitable360 isimli bir Dogecoin geliştiricisi tarafından hazırlanan eklenti ile, internet sitelerinde kullanıcılar Dogecoin ödemesi gerçekleştirebilecek.

CoinGecko API'sini kullanan eklenti, Wordpress sitelerinin herhangi bir üçüncü taraf ödeme istemcisine, banka veya ek ücrete gerek kalmadan, yalnızca Dogecoin adreslerini kullanarak ödemelerin kabul edilmesine olanak tanıyacak.

Elon Musk’ın tweet’i sonrası gelişme yaşandı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde daha fazla işletmenin Dogecoin’i kabul etmesiyle kripto paranın değer kazanacağını belirtmişti. Bu açıklamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı ve Wordpress tabanlı sitelerin Doge’yi kabul edeceği bir eklenti geliştirildi. Bu da, Robihod CEO’su Vladimir Tenev’in tahminini doğru çıkaran durumlardan biri oldu.