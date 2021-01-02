Bitcoin, son aylarda üst üste rekorlar kırıyor. Son olarak 30 bin dolar eşiğini kolayca aşan ve 33 bin doları zorlamaya başlayan Bitcoin, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

Kripto para piyasalarının lokomotifi konumundaki Bitcoin, son aylarda her gün üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, pek çok kişinin de gündeminde yer alıyor.

33 bin doları zorlayan ve dünyanın en büyük 16. para birimi konumuna gelen Bitcoin, haliyle sosyal medyada da gündem olmuş durumda. Twitter'da Bitcoin için atılan bazı tweetleri sizler için derledik.

Panik satış olur da alış olmaz mı?

"Tatilden dönüp biraz Bitcoin almaya çalışan serbest fonlar"

Sabreden derviş...

"İşin sırrı sabır… #Bitcoin"

Hayatın gerçekleri

"Hayatta yalnız 3 şey kesindir:

-Ölüm

-Vergiler

-Her on dakikada bir kazançlarını tweetleyen Bitcoin yatırımcıları"

Burası Bitcoin, burada her şey gerçek

​

"Photoshop yok, sadece Bitcoin"

Ay'a seyahat

Ethereum? Hazırsan çıkalım balım

Geleceği gören kahraman

Çıkışında asalet var

Bitcoin'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce piyasa daha ne kadar yükselecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.