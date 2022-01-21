Bitcoin, bu sabah 38 bin 200 dolar seviyelerine kadar çekilerek tüm yatırımcıları uyandığına pişman etti. Bitcoin'in düşüşü, elbette beraberinde tüm piyasayı da aşağı çekti.

Kripto para piyasası, son haftalarda dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ederken Bitcoin, son birkaç gündür 42-43 bin dolar seviyelerinde dolaşıyordu. 10 Kasım’da 69 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, o günün ardından başlayan düşüşünü sürdürüyor. Bu gece uyuyup sabah uykusundan kalkan kripto para yatırımcılarıysa muhtemelen kısa süreli bir şok yaşadı.

Dün gün içinde hızlı bir yükseliş sergileyerek 43 bin 300 dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, ilerleyen saatlerdeyse bu yükselişini devam ettiremedi. Piyasalardan gelen satış baskısıyla birlikte Bitcoin, gece 00.00’da ani düşüşle 41 bin 300 seviyesine geriledi. Düşüş, bu saatten sonra da gece boyunca hızla devam etti.

38 bin 200 dolar seviyelerini gördü:

Bitcoin, sabah 6 sularındaysa son zamanlarda gördüğü en düşük seviyeye indi. En son 1 Ocak’ta 39 bin 650’ye düşen Bitcoin, bu seviyenin de altına indi. Kripto para birimi, bugün en son Ağustos 2021’de gördüğü 38 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin, şu anda en düşük 38 bin 220 dolar seviyesini gördü. Son 24 saatteki düşüş oranıysa %8’e dayandı.

Bitcoin’in bu düşüşüyse elbette sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: