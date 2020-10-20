Hacker'lar, gerçekleştirdikleri bir saldırı sonrası ele geçirdikleri 10 bin dolar değerindeki Bitcoin'i hayır kurumlarına bağışladı. Uzmanlar ise bu bağışın arkasındaki motivasyonun belli olmadığını dile getirdi.

Hacker denildiğinde akıllara ilk olarak çeşitli kötü amaçlı yazılım ve saldırılarla şirketlerin, kurumların ya da kişilerin bilgilerini çalan ve satan ya da bunları fidye için kullanan kişiler geliyor. Ancak bu haberimize konu olan hacker'lar ve yaptıkları eylem diğerlerinden biraz daha farklı.

Bir tür modern Robin Hood rolüne bürünen hacker'lar, gerçekleştirdikleri bir saldırı sonrası elde ettikleri 0,88 Bitcoin'i yani 10 bin doları kâr amacı gütmeyen iki farklı hayır kurumuna bağışladı.

Hacker'lar çaldıkları Bitcoin'i hayır kurumlarına bağışladı

Hacker'ların ele geçirdikleri 10 bin dolar değerindeki 0,88 Bitcoin'i The Water Project ve Children International adlı iki kâr amacı gütmeyen hayır kurumuna bağışladı. Aslında isimlerinden de anlaşılabileceği gibi Children International; yoksul çocuklara yardım etmek, eğitimlerini desteklemek gibi amaçlara sahip. The Water Project ise Sahra Altı Afrika'sındaki suya erişimi olmayan insanlara temiz su götürmeyi amaçlayan bir organizasyon.

Her ne kadar Hacker'lar böyle bir bağış yapsa da Children International, gelen bu bağışı kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Coinkolik'te yer alan bir habere göre konuyla ilgili bir açıklama yapan sözcü şunları söyledi: "Bağış bir Hacker ile bağlantılıysa onu kabul etmek gibi bir niyetimiz yok. Hacker'lar, muhtemelen hayır kurumlarının bu 'bağış' hareketini onaylamayacağını biliyordu" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan bir blog yazısında, birinin hayatını değiştirmeye yardım ettikleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Hacker'lar için uzmanların yorumu biraz daha farklı. Hacker'ların niyetinin belirsiz ve olağandışı olduğu belirtiliyor. Bu bağışın, suçluluklarını hafifletmeye yardımcı olmak için yapılmış olabileceği de dile getiriliyor. Peki, siz hacker'ların bu hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.