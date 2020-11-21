Bitcoin, Son Üç Yılın En Yüksek Değerine Ulaştı

Geçtiğimiz günlerde 3 yılın ardından 17 bin dolara ulaşan Bitcoin, bu sefer de üç yıllık süreçteki en yüksek değerine ulaşmayı başardı. Kripto para birimi, bu sene boyunca %160'tan fazla değer kazandı.

Bu hafta içerisinde sizlere aktardığımız bir haberimizde popüler kripto para birimi Bitcoin'in 3 yılın ardından 17 bin dolara ulaştığından bahsetmiştik. Değerini artırmaya devam eden Bitcoin, bir eşiği daha geride bıraktı.

Popüler kripto para birimi, 18.766,79 dolara ulaşarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. Bu hafta %17 değer kazanan Bitcoin, Haziran 2019'dan bu yana en yüksek haftalık değer kazanımına ulaştı. Bu sene başından bu yana ise %160'tan fazla değer kazandı.

Bitcoin, değer kazanmaya devam ediyor

Celsius Network CEO'su Alex Mashinsky, kripto paranın değer kazanımıyla ilgili olarak "Bugün Bitcoin; kurumsal yatırımcıların, bankaların ve aile ofislerinin para devalüasyonuna karşı Bitcoin'e yatırım yapmayı düşündüğü bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı. Devalüasyon; ulusal para birimine, hükûmet politikaları gereği döviz karşısında değer kaybettirilmesidir.

Mashinsky, Bitcoin'in 2017'deki rallisinin de bireysel yatırımcılarla gerçekleştiğini dile getirdi. Ayrıca LINE Corp. ve PayPal gibi büyük oyuncuların bu dönemlerde dâhil olması sebebiyle 2017'de oluşan balona göre daha fazla stabilizasyon beklenebileceğini ve bunun artık bir "altına hücum" olmadığını söyledi.

Ayrıca Bitcoin ile benzer hareket eden Ethereum ve Ripple gibi kripto paralar da sırasıyla değerlerinde %7,2 ve %3'lük artış gördü. Tabii dolar karşısında değer kazanan Bitcoin, TL karşısında da değerini artırmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 ay önce TL cinsinden 100 bin TL'yi geçerek rekor kıran kripto para birimi, tekrar en yüksek değerini gördü. 1 Bitcoin'in şu an 142 bin 501,93 TL'ye ulaşarak rekor kırdı.