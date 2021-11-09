Tim Cook, yakın zamanda New York Times’ın çevrimiçi bir programına katıldı. Sunucunun “kripto paran var mı” sorusunu yanıtlayan Apple CEO’su, başka yatırımlarla birlikte buna da yatırım yapmanın mantıklı olduğunu ifade etti.

2021 yılının başlarında Bitcoin’in tırmanışa geçmesiyle yaygınlığını iyice artıran kripto paralar, dünya nüfusunun büyük bir kısmının ‘normaline’ dahil olmuş durumda. Bununla birlikte bu kategorideki para birimleri, dünyaca ünlü şahısların sözlerini bırakın, en ufak hareketlerinden kolayca etkilenebiliyor. Aynı etkiye sahip olabilecek bir açıklama da yakın zamanda Apple’ın CEO’sundan geldi.

2011 yılından beri Apple’ın CEO’luğunu yapan Tim Cook, yakın zamanda kripto paralarla ilgili görüşlerini ve bu alandaki kişisel eylemlerini açıkladı. Yatırımlarının bir kısmının kripto paralardan oluştuğunu ifade eden Cook, bu paraların yatırım amacıyla farklı seçeneklerle bir arada kullanılmasının mantıklı olduğunu söyledi.

"Bence mantıklı"

Yakın zamanda New York Times’ın DealBook adlı programına katılan Tim Cook, programın sunucusundan kripto para sahibi olup olmadığına dair soru aldı. Bunun üzerine Cook, kripto para sahibi olduğunu ve bunun birçok yatırımının küçük bir parçası olduğunu söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde oldu: “Evet kripto param var. Bence çeşitlendirilmiş bir portfolyoya dahil olarak kripto paraya sahip olmak gayet mantıklı. Ayrıca bu bir yatırım tavsiyesi değildir.”

Ancak bu açıklamalar, Apple’ın kripto para almaya başlayacağı ya da ödeme olarak bu para birimlerini kabul edeceği anlamına gelmiyor. Cook, programda bu konuda yaptığı açıklamalarda “İnsanların kripto paralar için Apple hissesi aldığını düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak ileride ne olur, bilemeyiz.