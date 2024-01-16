Popüler kripto varlık ve Web3 platformu Bitget, blok zincir sektöründe kadınların daha çok yer almasını sağlamayı amaçlayan Blockchain4Her projesini duyurdu.

2024 Dünya Ekonomik Forumu kapsamında CV Labs tarafından düzenlenen Web3 Hub Davos etkinliğinde bir duyuru yapan Bitget, kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların blok zincir ve Web3 alanındaki başarılarını görünür yapmak için çabalarını öne çıkaracak olan Blockchain4Her girişimini duyurdu.

Yayımladığı basın bildirisinde, sektörde ilerlemeler ve kapsayıcılığın artmasına rağmen cinsiyet önyargısının hâlâ mevcut olduğunu belirtti. Bitget'in kısa süre önce yaptığı bir araştırma da blok zincir finansman piyasasında cinsiyet çeşitliliğinin sınırlı olduğunu ve kadın liderliğindeki blok zincir girişimlerinin, toplam finansmanın yalnızca yüzde 6'lık kısmını oluşturduğu ifade edilmişti.

Kadınlara kapsamlı destek, mentörlük ve kaynak sağlanacak

Cinsiyet önyargısının yaygınlığı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Bitget, bu durumu değiştirmek için Blockchain4Her girişimine güveniyor. Kadın liderliğindeki girişimlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Bitget, farkındalığı artırmayı ve daha kapsayıcı bir finansman ortamı yaratmaya yönelik kolektif çabaları teşvik etmek için çalışıyor.

Blockchain4Her projesinin temel girişimleri de açıklandı

Kadın Girişimci Kuluçka Programları ve ‘Pitching’ Yarışmaları

Bu girişim kapsamında kadın girişimcilere özel olarak tasarlanmış kuluçka programları başlatılacak. Programlar kapsamında destek, mentörlük ve kaynak sağlanacak. Kadın girişimciler, pitching yarışmalarında kendi vizyonlarını sergileyebilecekler, potansiyel yatırımları güvence altına alacaklar.

Women in Blockchain Summit & Awards

Bu girişim ile birlikte kadınların başarıları kutlanacak ve tanınacak. Blok Zincirdeki Kadınlar Zirvesi ve Ödülleri ile birlikte kadın profesyoneller için ağ oluşturulacak, iş birliği ve topluluk sağlanacak. Kadınlara bu sektöre giriş için ilham verilmesi amaçlanacak.

Elçilik programı

Sektörün liderleri de proje için elçilik yapmaya davet edilecek. Elçiler, kapsayıcı bir ortamı teşvik edecek ve değişiklikleri savunacaklar.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, "Hızla gelişen bir sektörde, çeşitlilik ve kapsayıcılık sürdürülebilir büyüme için hayati önem taşıyor. Blockchain4Her, blok zincir sektöründeki cinsiyet çeşitliliğinde olan uçurumu kapatmaya olan bağlılığımızı yansıtıyor. Kuluçka programları, sunum yarışmaları ve takdir etkinlikleri aracılığıyla, kadınları Web3 ve blok zincir alanında liderlik rolleri üstlenmeleri için güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu girişim, blok zincirin gücüyle daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir gelecek yaratmaya yönelik daha geniş vizyonumuzla da uyumlu." ifadelerini kullandı.