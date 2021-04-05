Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının gözdesinden olan BitTorrent, şubat ayında başladığı ralliyi hız kesmeden sürdürüyor. Neredeyse 30 kat değerlenen yatırım aracı, Türkiye'deki yatırımcıların da yüzünü güldürüyor. Twitter Türkiye, birkaç gündür BitTorrent paylaşımları ile dolup taşıyor.

Bir süredir boğa sezonunda olan ve şu sıralar altcoinler cephesinde de çok ciddi yükselişlerin yaşandığı kripto para piyasalarının parlayan yıldızı BitTorrent (BTT) oldu. Geçtiğimiz günlerde yüzde 33 değer kazanarak ATH'ye ulaşan, yani tarihin en yüksek değerini gören kripto para birimi, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Kripto para camiasının ünlü isimlerinden Justin Sun'ın kurduğu BitTorrent, bu yükselişiyle Türk yatırımcıların da yüzünü güldürdü.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarında listelenmekte olan BitTorrent, yükselişinin ilk sinyalini şubat ayının başında vermişti. O günlerde 0.00047 dolar gibi çok uygun fiyatlarda satın alınabilen altcoin, neredeyse iki aylık rallisinde tarihi zirvelerini zorladı. Yaptığımız son kontrollerde, BTT'nin an itibarıyla 0.0115 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü görmekteyiz. Buna göre BitTorrent, son iki ayda neredeyse 30 kat değerlenmiş durumda.

BTT'nin rallisini gösteren grafik şöyle

Türk yatırımcılar, fiyatı dolar bazında düşük olan altcoinlere ilgi gösteriyorlar. Hal böyle olunca da elinde yüklü miktarda BitTorrent tutan Türk yatırımcıların sayısı hiç de az değildi. Bu durum, Twitter Türkiye'nin gündemini de doğrudan belirlemiş durumda. Geçtiğimiz günlerden beri Türkiye trendleri arasında olan BitTorrent, hala en çok konuşulan şeylerden bir tanesi olmaya devam ediyor.

Twitter kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlara baktığımızda, BTT'ye yatırım yapan kullanıcıların yüzlerinin güldüğünü görmekteyiz. Özellikle de düşük fiyattan BitTorrent alan kullanıcılar, an itibarıyla çok ciddi oranda kar etmiş durumdalar. Ancak bazı kullanıcılara göre yükselişin sonu geliyor ve dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca kripto para camiasını yakından tanıyan yatırımcılar, BitTorrent'e Justin Sun nedeniyle mesafeli yaklaşıyorlar.

BitTorrent'le ilgili Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar şöyle