BMW, 7 Serisi için tarihte bir ilk olacak yeni 2023 model 7 Serisi otomobillerini bugün tanıttı. Araçlar, tasarım değişiklikleri ve yürek hoplatan güzelliklerinin yanı sıra bir de elektrikli motora sahip modeliyle geldi.

Agresif görünümlü modelleriyle pek çoğumuzu mest etmeyi başaran Alman otomobil devi BMW, bugün en BMW gibi gözükmeyen yepyeni sedan modelini tanıttı. Yeni model, BMW 7 Serisinin yedinci nesli oldu. Üstelik yeni model, bugüne kadarki en önemli 7 Serisi nesli olarak tarihe geçti.

BMW, yeni 7 Serisinde yalnızca bir model değil, üç adet model sundu. 2023 model benzinli 7 Serisi’nin yanında tanıtılan ve 7 serisinde bir ilk olan model, serinin elektrikli modeli BMW i7 oldu. BMW severlere aynı anda hem kocaman V8 motor hem de elektrikli motor seçeneği sunulurken, yeni modelin tasarımıysa hiçbir BMW’ye benzemiyordu.

Uzay gemisi gibi tasarım:

Yeni BMW 7 serisi, içinde ve dışında önemli değişikliklere yer veriyor. Aracın dış tasarımında özellikle farların inceltilmesi ve aracın daha köşeli bir yapıya kavuşturulması dikkat çekerken, bu tasarım hatları araca, arabayı yolda görenin yol vermesini sağlayacak derecede agresiflik katıyor.

BMW’nin içine geldiğimizdeyse tam bir uzay gemisiyle karşılaşıyoruz. Ön tarafta şoföre göre konumlandırılan uzunca bir ekran yer alırken, direksiyon simidinin de yeniden tasarlandığı görülebiliyor. Fakat bu aracın sahibi bu koltukta pek vakit geçirmeyeceğinden, doğrudan arka tarafı anlatmaya başlayalım.

Evet, gözleriniz sizi yanıltmıyor. Aracın arka bölümünde tavandan sarkan kocaman bir ekran yer alıyor! Bu ekranın yanı sıra arka koltukların sahip olduğu bacak mesafesi de insanı hayretler içinde bırakıyor. Bunların yanı sıra arka koltukta oturan kişi, dilerse koltuğunu ayak destekleriyle bir yatağa bile çevirebiliyor. Kapılarda klima ve koltuk kontrollerinin yapılabileceği dokunmatik ekranlar bulunuyor.

Peki kaputun altında neler sunulacak?

BMW’nin üst düzey lüks otomobillerinin yer aldığı 7 Serisi’nin yeni modeli, aynı kasada üç farklı motor seçeneğiyle geldi. Bu seçeneklerin ikisi, aracın başlangıç paketinde yer alacak olan altı silindirli model ve güçlü V8 modeli olmak üzere benzinli motor olurken, diğeri elektrikli motor idi.

Paylaşılan bilgilere göre BMW 740i’de yer alacak motor, turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli motor olacak. bu motorun yanı sıra araçta 48 voltluk hibrit motor da yer alacak. Motor, araca toplam 375 beygir güç sunacak.

Benzinli modellerin babası olacak BMW 760i xDrive modelindeyse çift turboşarjlı 4.4 litrelik V8 motor yer alacak. Aynı hibrit motoru taşıyacak olan 760i, toplam 536 beygir güç üretebilecek. Her iki araçta da aynı sekiz vitesli otomatik şanzıman yer alacak.

Elektrikli model olan BMW i7 xDrive60 ise iki elektrikli motora yer verecek. 101,7 kilowatt saatlik bataryaya yer veren araç, toplam 536 beygir üretebilecek. Araç, BMW’nin hesaplamalarına göre tek şarjla 480 kilometre menzile sahip olacak.

Yeni BMW 7 Serisi fiyatları:

Bu yıl kasım ayında ilk teslimatlarının gerçekleştirilmesi beklenen yeni BMW 7 Serisi, 94 bin 295 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Aracın V8 motorlu modeli 760i xDrive 114 bin 995 dolarlık fiyat etiketini taşıyacakken, elektrikli i7 120 bin 295 dolarlık fiyattan satılacak.