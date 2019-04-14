BMW'nin Yeni SUV'leri X7 Serisinin Nefes Kesen Görüntüleri

BMW'nin şu ana kadar ürettiği en büyük ve en yeni SUV'si X7'nin Şubat ve mart aylarında gerçekleşen global tanıtımlarından sonra, her ülke yavaş yavaş yerel tanıtımlar yapmaya hazırlanıyor. X7 ailesinin iki modeli M50d ve xDrive30d'nin galerisine beraber bakalım.

X7 serisinin eğlenceli olan modeli X7 M50d, 7 koltuklu bir SUV. Araç, 400 beygirlik 3,0 litre altı sıralı dört turbo dizel motora sahip ve 760 newtonmetre tork üretebiliyor. BMW'nin şu ana kadar üretmiş olduğu en ağır SUV olan M50d, motorunun sahip olduğu bu güç ile beraber 0-100'ü 5,4 saniyede alıyor. Maksimum hızın 250 km/sa olarak belirlendiği aracın yakıt tüketimi 17 km/litre iken karbondioksit emisyonu ise kilometre başına 185 gram.

X7 M50d, standart donanımının bir parçası olarak elektronik olarak kontrol edilen bir M Sport diferansiyeline sahip. Araçta M Sport Paketi de standart olarak gelirken bu paket, yeniden tasarlanan ön ve arka tamponları içeriyor. Paketin diğer içerikleri arasında M Süspansiyon, M Spor Frenler, M Spor Egzoz ve 20-22 inçlik jantlar var.

Tanıtımı yapılan ikinci X7 modeli ise xDrive30d. Aracın 3,0 litrelik ve 256 beygirlik turboşarjlı dizel motoru, 620 N.m'lik tork sağlarken bu sayede 0-100 arasının 7,0 saniyede alınmasına yardımcı oluyor. Burada önemli olan nokta tork kısmında, çünkü bu tepe değer sadece 2.000 devir/dakika'da mevcut.

Her iki X7 modeli de sağlam birer SUV oldukları için off-road yeteneklerine de sahipler. Hatta diğer off-road araçlarıyla kapışabilmek için isteğe bağlı bir Off-Road Paketi'ni de satın alabiliyorsunuz. BMW, X7'nin zorlu arazilerde kendini idare edebileceğini düşündüğünden 4 yeni sürüş modu da eklemiş: xSand, xGravel, xRocks ve xSnow. Yani tek bir tuş ile farklı zeminlerde aracın en iyi performansını vermesini sağlayabiliyorsunuz.

Araçların diğer fotoğrafları için aşağıya bakabilirsiniz.