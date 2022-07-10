Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te başlayan yangının ardından bir yazlık beldede daha orman yangını başladığı haberi geldi. Bodrum'da kısa süre içinde yayılan yangına karadan ve müdahale devam ediyor.

Tüm Türkiye için 2021 yılı oldukça zor geçmiş ve yaz aylarında başlayan yangınlar, çok büyük kayıplara sebep olmuştu. Ancak maalesef ki bu yıl da yaz aylarına giriş yapmamızla birlikte yangın haberleri gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Marmaris’te başlayan yangın, büyük bir alana yayılarak çok sayıda ağacın kül olmasına sebep oldu. Marmaris’teki yangının kontrol altına alınmasından günler sonra ise bu defa Bodrum’da bir yangın daha başladı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sularında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Ancak yangının kısa sürede yayılması üzerine kontrol altına alınması bir hayli zorlaştı. Şu anda da yangına müdahale 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile devam ediyor.

Çıkan yangınla ilgili olarak yapılan açıklamalarda ise henüz sebebinin bilinmediği ancak konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi. Diliyoruz ki kısa sürede yangın kontrol altına alınarak ormanlarımızın kül olması bir an önce önlenir.