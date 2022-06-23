Tarım ve Orman Bakanı Marmaris Yangı Hakkında Açıklama Yaptı

Dün itibarıyla Marmaris'te başlayan yangın, kısa süre içinde büyüyerek etraftaki otluk arazilere de sıçramaya başladı. Çevredeki evlerin tahliye edildiği yangınla ilgili sosyal medyada sabotaj iddialarının çoğalması üzerine bugün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den açıklama geldi.

Marmaris'te çıkan yangınla birlikte geçtiğimiz yaz yaşadığımız olaylar sebebiyle büyük birçoğunluğumuz yeni haberleri oldukça endişeli bir şekilde takip eder olduk. Dün sizlere aktardığımız haberimizde yangına yapılan müdahalelerin tartışma konusu olduğunu ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldığını aktarmıştık.

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımlarda bot ve sahte hesapların fazlalığına dikkat çekerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Gelen bu açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, devam eden yangınla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

"Söndürme çalışmaları devam ediyor, yangın kontrol altına alınma aşamasında"

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, iddialara cevap verdi. Özellikle yangının ilk çıktığı dakikalardan itibaren sosyal medya üzerinde çok sayıda 'sabotaj' iddiası dönüyordu. Kirişçi bu iddialara yanıt verdiği açıklamasında "Tabii bizim ilgi alanımızda olan bir konu değil. Ama tabii ki her vatandaş gibi bizimde aklımıza geliyor." sözlerine yer verdi.

Sabotaj olma ihtimalinin bir diğer sebebini ise Kirişçi şu sözlerle dile getirdi:

"20.02'de yangını fark ediyoruz. Bu saatin havanın kararmasına yakın olan saat olması ve yangının üç ayrı yerde çıkması bizde de bu kuşkuları uyandırıyor. 8 dakikalık bir sürede de ilk müdahale yapıldı ve havanın kararması sebebiyle 1 adet helikopterle müdahale başlatılmıştır."