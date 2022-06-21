Marmaris'te Orman Yangını Hızla Yayılmaya Devam Ediyor

Marmaris'te bugün akşam saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan müdahale edilmediğine ilişkin paylaşımlar sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıl çok sayıda ilimizde büyük çaplı orman yangınları yaşamıştık ve maalesef bu yangınlarda kayıplar vermiştik. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte gelen yangın haberleri de büyük bir endişe yaratmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde önce İzmir, ardından Çanakkale'de çıkan yangınlardan sonra bir yangın haberi de Muğla'dan geldi. Akşam saatlerinde Marmaris ilçesinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandığı aktarıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi:

Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı paylaşımla müdahalenin ilk 8 dakika içerisinde başladığı haberini vermişti. Müdahalenin havanın kararmasıyla birlikte karadan devam edeceği bilgisi verildi. Bununla birlikte geçtiğimiz gün Türk Hava Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Orman yangınlarına dört adet THK CL-215 uçağı ve 50 helikopter ile müdahale edeceğiz" sözlerine yer verilmişti.

Ancak şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede yayılan yangına havadan müdahalenin azalmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda da sıklıkla gündeme gelen Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren ilk isimlerden biri oldu. Gökbakar, havadan daha fazla müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımının ardından gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu;