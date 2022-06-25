Üç ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 4 gündür süren Marmaris'teki orman yangını, büyük bir alana yayılması sonucu bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Tarım ve Orman Bakanı, beklenen haberi verdi ve yangının nihayet kontrol altına alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te başlayan orman yangınları çok sayıda tartışmaya sebep olmuş ve "Sabotaj olabilir mi?" iddiaları ortaya atılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuyla ilgili açıklamalarını da sizlerle paylaşmıştık.

Yaklaşık 4 gündür süren yangınla ilgili bugün beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı, yaptığı açıklamayla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmaları başladı

Kirişçi, açıklamalarında bundan sonraki süreçte yanan alanların kendi kendine ağaçlanması için süre tanınacağını ve gerekli yerlere fidan dikileceğini belirtti. Ek olarak yangın kontrol alınana kadar toplam 12 bin 412 ton su atıldığı ve uçuş süresi bakımından yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin toplam 1069 saat harcadığı bildirildi.

Muğla Belediyesi'nin açıkladığı resmi olmayan rakamlara göre 3 bin 417 hektarlık bir alanın yandığı bildiriliyor.