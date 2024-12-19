Boeing Starliner uzay aracıyla 8 günlüğüne ISS'e giden ancak 7 aydır orada mahsur kalan astronotlar, biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Boeing, Starliner ismini verdiği uzay aracıyla haziranda ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmemişti. Öyle ki Starliner ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giden Butch Wilmore ve Suni Williams, araçta yaşanan bir sorun nedeniyle Dünya’ya geri dönememişlerdi. Normalde görevin 8 gün sürmesi bekleniyordu ancak astronotlar, 6 aydır istasyondaydı.

NASA tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ikilinin şubat ayında SpaceX’in Dragon kapsülüyle eve dönecekleri duyurulmuştu. Ancak bugün gelen haberler, Wilmore ve Williams’ın biraz daha kalacağını gösterdi.

Dönüşleri marta ertelendi

*Starliner mürettebatının ISS'ten bir görüntüsü.

SpaceX’in bu ikiliyi geri getirecek Crew-10 isimli görevi, NASA tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre bir ay ertelendi. Açıklamada, görevin Mart 2025’ten önce gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Bu da ISS’te mahsur kalan iki astronotun 1 ay daha beklemesi demek.

Bu ertelemeyle birlikte ikili toplamda 9 ay istasyonda kalmış olacaklar. Tabii bu istasyona gelen diğer astronotlara kıyasla öyle çok uzun bir süre değil. Öyle ki geçmişte 1 yıl civarı duranlar bile olmuştu. Ancak 8 günlüğüne gelip bu kadar mahsur kalmak biraz can sıkıcı bir durum. Normalde onları geri götürecek Starliner’ın, iticilerindeki bir problem ve helyum sızıntıları nedeniyle mürettebatsız dönmek zorunda kaldığını belirtelim.

Ertelemenin, SpaceX’in Crew Dragon uzay aracında işlemleri tamamlamaya çalışmasından dolayı olduğu gelen bilgiler arasında. NASA yetkilileri, uzay araçlarının hazırlanmasının büyük titizlik gerektiren bir şey olduğunu, bu yüzden yeni kapsülün tam olarak uçuşa hazır hâle getirilmesini beklediklerini aktardı.