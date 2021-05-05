Bu sene 13.'sü düzenlenecek olan Boğaziçi Ekonomik Kongresi, alanında uzman pek çok konuşmacının katılımıyla 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Katılımın ücretli olduğu etkinlikte katılımcılara sertifika da verilecek.

Türkiye'nin en köklü öğrenci kulüplerinden olan Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği Boğaziçi Ekonomik Kongresi başlıyor. Bu sene 13.’sü düzenlenen Boğaziçi Ekonomi Kongresi, aynı zamanda Türkiye’deki üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen en büyük ekonomi etkinliği olarak da biliniyor.

Ekonominin birçok alanına "A New Perspective" mottosuyla değinilecek olan Boğaziçi Ekonomi Kongresi'nde alanlarında uzman dünyaca ünlü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak. 8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılım ücretli olacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

Boğaziçi Ekonomi Kongresi'nde kimler var?

Steve Hank : Reagan dönemi Beyaz Saray Ekonomik Danışma Kurulu Başekonomisti

: Reagan dönemi Beyaz Saray Ekonomik Danışma Kurulu Başekonomisti Richard B. Freeman : Harvard University, Ekonomi Profesörü

: Harvard University, Ekonomi Profesörü Fatih Özatay : Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı

: Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Hakan Kara : Merkez Bankası eski Başekonomisti

: Merkez Bankası eski Başekonomisti Timothy Ash : Ekonomist

: Ekonomist Richard D. Wolff : University of Massachusetts, Emeritus Profesör

: University of Massachusetts, Emeritus Profesör Tamer Başar : Illinois Üniversitesi, Denetim ve Oyun Kuramı Profesörü

: Illinois Üniversitesi, Denetim ve Oyun Kuramı Profesörü Paul van Geest : Erasmus University Rotterdam, Ekonomi ve Teolojik Düşünce Profesörü

: Erasmus University Rotterdam, Ekonomi ve Teolojik Düşünce Profesörü Ron Boschma : Utrecht University, Bölgeler Ekonomisi Profesörü

: Utrecht University, Bölgeler Ekonomisi Profesörü Richard Tol: University of Sussex, Ekonomi Profesörü

Lisans, lisansüstü öğrencilere ve hatta ekonomi alanında çalışan her isme global ve bölgesel konjonktürde dönemin güncel konularını ve geleceğin sorunlarını ele alan oturumlarla yol göstermeyi hedefleyen, bu yıl ilk kez uluslararası çapta gerçekleşecek olan Boğaziçi Ekonomik Kongresi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilet satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.