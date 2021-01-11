Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Başlıyor

Türkiye’de ilk defa dijital pazarlama alanında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek olan Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy, dijital pazarlama sektörünün duayen ve uzman isimlerinin çevrimiçi eğitimlerine ev sahipliği yapacak. Üstelik katılımcılar, eğitimlerinin ardından bir sertifika da alacaklar.

SEO, Facebook, Instagram ve markalaşma gibi konuların işleneceği Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy’de yer alacak isimler arasında EMEA Business Education Partner Doruk Yılmaz, n11.com Digital Performance Marketing Manager Aykut Alçelik, New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Tülin Erdem, Zeo Agency Product Manager Yiğit Konur, Demirören Holding Head of Performance Marketing Arda Mendeş bulunuyor.

Eğitimler, 11-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecekken; 16 Ocak tarihinde de interaktif olan ve sınırlı sayıda katılımcı ile workshop düzenlenecek. Etkinliğin ana konusunu “Facebook, Youtube ve Instagram üzerinde pazarlama nasıl yapılır?”, “Web sitesi SEO teknikleriyle nasıl ön plana çıkarılır?”, “Google Ads & Analytics dijital pazarlamada nasıl katkılar sağlar?” gibi sorular oluşturacak.

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy hakkında daha fazla bilgi almak için dma.ikboun.net web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinlik biletlerine de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.