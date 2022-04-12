10 bin parçadan oluşan Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonu, NFT tarihine altın harflerle yazılacak. Koleksiyon karakterleri, bir üçleme olarak filme dönüştürülecek.

İlk zamanlarda bazı insanlar tarafından "çılgınlık" olarak söz edilen; ancak kısa sürede büyük bir üne kavuşan ve geniş bir kitle tarafından kabul görülen NFT'ler, hayatın her alanına yayılmaya başlıyor. 10 bin parçadan oluşan Bored Ape Yacht Club ise NFT piyasasının en güzide ve en büyük koleksiyonlarından biri. İlk yaratıldığında tanesi 250 dolardan satışa çıkan bu sanat eserleri, günümüzde 300 bin doların üzerinde fiyat etiketine sahip. Ancak bugünkü konumuz bu değil. Bugün bu yazımızda Bored Ape Yacht Club'ın önümüzdeki günlerde bir film üçlemesi olacağından bahsedeceğiz.

Ünlü kripto para borsası Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre Bored Ape Yacht Club karakterler, 'The Degen Trilogy' (Degen Üçlemesi) ile izleyicilerin beğenisine sunulacak. İsimde geçen 'Degen' kelimesi NFT piyasasında sıklıkla kullanılan kelimelerin başında gelirken, satın aldığı NFT'ler hakkında derin araştırmalar yapmayan kimseler için kullanılıyor.

NFT karakterlerinin yer aldığı ilk sinema filmi

NFT piyasası için heyecan verici olan ve merakla beklenen Bored Ape Yacht Club'ın 'Degen Üçlemesi', Coinbase'in açıklamalarına göre çok yetenekli bir kadro tarafından icra edilecek. Yönetmen, yazar ve animasyon sanatçılarının iç içe çalışmalarının eseri olacak. Henüz kadro için isim vermeyen kripto borsası, ipucu olarak ekipteki kişilerin insanlar tarafından bilindikleri ve eserlerinin popüler olduğunu söyledi.

İlk film için kolları çoktan sıvayan Coinbase ve ekiptekiler, tarih olarak her yıl 20-23 Haziran arasında organize edilen NFT NYC fuarını düşünüyor. Muhtemelen Bored Ape Yacht Club'ın ilk fimi bu yılın haziran ayındaki fuara yetiştirilmeye çalışılacak. Konu ile ilgili duyuru yapan Coinbase, 10 bin karakterlik Bored Ape Yacht Club NFT'lerinin sahiplerine de çağrıda bulundu. Buna göre ne zaman satın alındığı önemsiz olmakla birlikte NFT sahipleri NFT'lerini Coinbase'in seçmelerine dahil edecek, Coinbase ise seçilen NFT'lerin sahiplerine 10'ar bin dolar ödeyecek. Böylece karakter filmlerde oynayacak.