İlerleyen günlerde sinema üçlemesi ile karşımıza çıkması beklenen Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun Instagram hesabı çalındı. Yüzlerce NFT çalınırken, zarar 2.5 milyon doları aştığı belirtildi.

Dünyanın en popüler NFT koleksiyonu olarak bilinen Bored Ape Yacht Club, bu kez trajik bir olay ile gündeme geldi. Bir hacker, koleksiyonun resmi Instagram hesabını hackledi. Sonrasında insanlara bu hesap üzerinden ücretsiz metaverse arsası alabilecekleri paylaşımında bulunan hacker, gönderdiği linkler ile kullanıcıların cüzdanından NFT'leri çaldı.

Sahte bir internet sitesi hazırlayan ve kullanıcılara bu sitenin linkini yollayan hacker, resmi hesapta olduğundan ötürü güven kazandı. Sayfada iki cümleden oluşan ve sahte 'The Land Airdrop'u tanımlayan bir yazı bulunurken, alttak buton kullanıcıların MetaMask hesabını siteye bağlıyordu.

Çalınan NFT'lerin değeri 2.5 milyon doları aşıyor

MetaMask hesaplarını siteye bağlayanların hesaplarından yüzden fazla NFT çalan hacker, Bored Ape Yacht Club'ın Twitter üzerinden Instagram hesabının hacklendiğin duyurması ile ortadan kayboldu. Dolandırılan kişiler Twitter'da 'Bundan sonra ne olacak?' düşüncesi ile koleksiyonun hesabından açıklama beklerken, soygunun gerçekleştiği NFT pazarında da hareketlilik vardı.

MetaMask cüzdanını daha öncesinde OpenSea profiline bağlayan hacker, ilk başta çaldığı NFT'ler ile platformda boy gösterdi. Sonrasında OpenSea üzerinde gizlenen profil ile ilgili birinci ağızdan açıklama geldi. OpenSea İletişim Başkanı Allie Mack, OpenSea'nin hizmet şartlarının hileli bir şekilde öğeleri elde etmeyi veya izinsiz olarak almayı yasakladığını, bu yüzden de hackerin hesabının platformdan yasaklandığını duyurdu.Vurgunun bilançosu ise en az 2.5 milyon dolar olarak kayda geçti.

Mağdur olan kişilerle iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen koleksiyonun arkasındaki ekip, Instagram hesabının nasıl çalındığını bilmediklerini açıkladı.