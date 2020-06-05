Apple'ın önemli tedarikçilerinden bir tanesi olan Broadcom'un CEO'su Hock Tan, Boomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. Sözü iPhone 12'ye de getiren Tan, bu akıllı telefonlarının duyurusunun bu yıl, birkaç hafta gecikebileceğini söyledi. Ayrıca Tan, bu yıl Apple'dan istenilen düzeyde bir gelir beklemiyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını, istisnasız tüm sektörleri etkiledi. Sonuçta fabrikalar üretimi durdurdu ve bu durum, otomobil sektöründen tutun akıllı telefon sektörüne kadar her alanda parça tedariğinin sekteye uğramasına neden oldu. Yapılan son açıklamalara göre ABD merkezli teknoloji devi Apple da koronavirüs salgınından büyük oranda etkilendi.

Apple'ın önemli tedarikçilerinden bir tanesi olan Broadcom'un CEO'su Hock Tan, Bloomberg'e verdiği bir röportajda Apple hakkında konuştu. Tan, iPhone 12 serisinin olması gerekenden birkaç hafta sonra duyurulacağına söylentilerin gerçek olabileceğini söyledi.

Apple, her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerinin duyurusunu yapıyor. Ancak bu yıl, iPhone 12'nin duyurusu ekim ayına sarkabilir. Bu, küçük bir gecikme gibi gözükse de hem Apple'ı hem de iPhone 12'nin üretiminde rol alan diğer üreticileri finansman anlamında ciddi şekilde etkileyebilir.

Tan tarafından yapılan açıklamalara göre iki şirketin iPhone üretimindeki ortaklığı, Broadcom'ın gelirlerini genelde çift haneli olarak etkiliyormuş. Ancak Tan, bu kez böyle bir beklentilerinin, en azından 2020'nin dördüncü çeyreği için olmadığını ifade ediyor. Ancak beklentilerin düşük olmasının nedeni iki şirket arasında yaşanan bir sorun değil, doğrudan iPhone 12'ye olan talebin beklenenin altında gerçekleşmesinin ön görülmesi.