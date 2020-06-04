Apple CEO’su Tim Cook, Irkçılık Karşıtı Bir Mektup Yayınladı

Apple CEO’su Tim Cook, ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd’u anmak için bir mektup kaleme aldı. Cook, mektubunda insanların daha iyi, daha adil bir dünya yaratmayı taahhüt etmeleri gerektiğini söyledi.

Apple, internet sitesinden şirketin CEO’su Tim Cook’un George Floyd’un ABD polisi tarafından öldürülmesi sonrasında kaleme aldığı ırkçılık karşıtı bir mektup yayınladı. Cook mektubunda, Apple’ın değişim yaratmak için daha fazlasını yapmasını istedi.

Cook’un Apple’ın internet sitesinde yayınlanan mektubunda, “Değişim yaratmak için derinlemesine hissedilen, ancak sıklıkla görmezden gelinen bir acı ışığında kendi görüşlerimizi ve eylemlerimizi yeniden incelemek zorundayız” dedi. Mektubunda siyahilere de seslenen Apple CEO’su, “İnsanlık onurunun sorunları kenarda durmayacak. Siyahi topluluk, seni görüyoruz. Siz ve hayatlarınız önemli” dedi.

Tim Cook’un açık mektubu, CEO’nun bu hafta başında Apple çalışanlarına gönderdiği notun bir devamı olarak görülebilir. Cook, hafta başında Apple çalışanlarına gönderdiği notta Apple’ın Eşit Adalet Girişimi de dahil olmak üzere ırk adaletsizliğe karşı mücadele eden çeşitli kuruluşlara bağış yapacağını söylemişti Yayınlanan mektupta bu bağışın yapıldığı da duyuruldu. Tim Cook, Apple’ın farklı ırklardan insanın çalıştığı bir şirket olma yolunda da ilerleme kaydettiğini söyledi

Tim Cook, mektubun devamında, “George Floyd’un ölümü, ‘normal’ bir gelecekten çok daha yüksek bir hedefe yönelmemiz ve en yüksek eşitlik ve adalet ideallerine uyan bir dünya inşa etmemiz gerektiğine dair şok edici ve trajik bir kanıttır” dedi.

Apple, George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD’de eylemlerin başlamasıyla, ırk adaletsizliğine karşı mücadele eden kuruluşlara fon vaat eden birkaç şirketten biri oldu. Apple’ın dışında Google ve Amazon da ırk adaletsizliğine karşı mücadele eden kurumlara bağış yapacağını duyurdu.