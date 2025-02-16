Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan kahve makinesine, tıraş makinesinden oyuncu klavyesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 16.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çok satanlar listemizin ilk sırasında yer alan TP-Link Tapo C200 Güvenlik Kamerası, 9m gece görüşü ve 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 889,00 TL.

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Android TV 11'e sahip Xiaomi TV Stick 4K sayesinde 400.000'den fazla film ve programı keşfedebilir, Google Play'den 7.000'den fazla uygulama edinebilirsiniz. Dolby Vision teknolojisiyle dikkat çeken bu ürün 2.110,17 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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30W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an 289,00 TL’ye satılıyor.

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Kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan hafızalı yumuşak köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak HyperX Cloud II, 7.1 Sanal Surround Ses özelliğine sahip. Kulaklık, 3.390,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Zaman ayarlı çalıştırma, hızlı demleme, aroma karıştırıcı ve sessiz çalışma özellikleri ile Philips HD7461/20 Daily Collection Kahve Makinesi, 1.899,00 TL fiyatıyla haftanın çok satanları arasında yerini alıyor.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren Bluefox’u istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 179,00 TL’ye düşmüş durumda.

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4.239,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alan Samsung Odyssey G3; 24 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi ve 180 hz yenileme hızı ile ön plana çıkıyor.

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240-4000 DPI arasında 4 farklı seçim yapabileceğiniz Logitech Mouse, 8 adet programlanabilir tuşa sahip. 500 IPS'in üzerinde tarama hızı sağlayan bu Mouse, 1.148,99 TL.

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GameBooster Frontier G59K oyun klavyesi, rainbow aydınlatması, hızlı tepki veren tuş takımı ve yükseklik ayarı ile oyunseverlerin oyun deneyimini iyileştiriyor. Klayve, 399,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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